Россия признает Жанин Аньес и. о. президента Боливии

Россия будет воспринимать временным руководителем Боливии взявшую на себя обязанности президента страны Жанин Аньес, сказал журналистам заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков. Россия исходит из той данности, что по правовым нормам именно на вице-спикера сената возлагаются обязанности главы государства на период решения вопроса о выборах нового президента. Он также добавил, что назначение и. о. президента является внутренним делом Боливии.

«Мы отметили для себя, что в момент утверждения ее в этой должности в парламенте полного кворума не было, поэтому видим здесь определенные моменты, которые, конечно, учитываем. Но понятно, что именно она будет восприниматься в качестве руководителя Боливии на период до решения вопроса о новом президенте через выборы»,— сказал господин Рябков (цитата по ТАСС).

Сотрудничество России и Боливии Читать далее

Госпожа Аньес была лидером оппозиции в Сенате Боливии, где занимала должность второго вице-спикера Палаты сенаторов.

Напомним, 10 ноября президент Эво Моралес ушел в отставку. Это произошло на фоне протестов в Боливии — они начались после президентских выборов, на которых он обошел своего основного соперника Карлоса Месу. Ухода господина Моралеса потребовали вооруженные силы. Позднее господин Моралес улетел в Мексику, где получил убежище.

Об отставке Эво Моралеса читайте в материале “Ъ” «Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на стольких выборах».