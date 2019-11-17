В ходе протестов в Боливии погибли более 20 человек

В ходе протестов в Боливии погибли по меньшей мере 23 человека, 715 человек получили ранения, сообщила Межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств (ОАГ) в Twitter. Также организация осудила указ временного президента Боливии Жанин Аньес, согласно которому вооруженные силы страны освобождаются от уголовной ответственности при наведении порядка. В ОАГ считают, что документ игнорирует стандарты в области прав человека и способствует репрессиям.

Ранее глава Управления ООН по правам человека Мишель Бачелет сообщила, что полиция и военные Боливии применяют чрезмерную силу к протестующим. Она опасается, что ситуация может выйти из-под контроля.

10 ноября после протестов в Боливии президент страны Эво Моралес подал в отставку. Вооруженные силы Боливии требовали ухода президента, чтобы обеспечить стабильность в стране. После отставки президента Боливии Эво Моралеса обязанности временного руководителя возложила на себя вице-спикер сената Жанин Аньес. Россия признала ее и. о. президента Боливии.

Об отставке Эво Моралеса читайте в материале “Ъ” «"Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на стольких выборах"».