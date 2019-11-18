США на 90 дней продлили разрешение американским компаниям работать с Huawei

США продлили на еще 90 дней лицензию, разрешающую американским компаниям вести бизнес с китайской телекоммуникационной компанией Huawei, говорится в сообщении Министерства торговли США. О возможном продлении разрешения сообщали источники The New York Times и Politico в субботу.

В случае отсутствия лицензии, компаниям, ведущим делам с Huawei грозили американские санкции. «Департамент будет продолжать строго контролировать экспорт "чувствительных" технологий, чтобы гарантировать, что наши инновации не будут использованы теми, кто угрожает нашей национальной безопасности»,— приводятся в сообщении министерства слова его главы Уилбура Росса.

Huawei находится под санкциями США с мая 2019 года. Американским компаниям запрещено работать с китайской корпорацией, чтобы защитить свою инфраструктуру. Американский Минюст считает, что Huawei и китайская ZTE представляют угрозу безопасности США.

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