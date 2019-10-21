ФАС выступила против закона о значимых IT-компаниях

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступает против принятия отдельного законопроекта, ограничивающего акционерную долю иностранцев в «значимых» IT-компаниях, сообщил «Интерфаксу» заместитель главы ведомства Анатолий Голомолзин. В июле депутат от «Единой России» Антон Горелкин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, ограничивающий иностранный капитал в крупных онлайн-сервисах на уровне 20%.

«У нас есть специальный закон 57-ФЗ, который определяет критерии отнесения к хозяйственным обществам, которые важны и которые работают в стратегически значимых сферах, и где должны обсуждаться вопросы иностранного участия. Поэтому принимать специально законопроект какой-то отдельной сферы концептуально неверно»,— сказал господин Голомолзин. По его словам, инициаторы законопроекта не аргументировали, почему та или иная значимая IT-компания должна подпасть под 57-ФЗ.

Напомним, в июле в Госдуму был внесен законопроект об ограничении 20% акций голосующих прав для иностранных собственников крупных онлайн-сервисов. По мнению авторов инициативы, проект направлен в первую очередь на деятельность «Яндекса». В октябре правительство подготовило отзыв на законопроект и предложило ограничить участие иностранцев на уровне 50% минус одна голосующая акция.

О том, как аналитики нашли для иностранных владельцев схему обхода ограничений,— в материале “Ъ” «Яндексу предложили размыть акционеров».