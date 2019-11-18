Законопроект о значимых интернет-ресурсах будет отозван Автор инициативы не видит в ней срочности после реструктуризации «Яндекса»

Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин намерен отозвать «на доработку» законопроект об ограничении доли иностранцев в значимых информационных ресурсах после решения «Яндекса» об изменении структуры корпоративного управления. Парламентарий уже не видит срочности в принятии законопроекта, хотя и по-прежнему считает его необходимым.

Не дошедший до рассмотрения в первом чтении законопроект о значимых информационных ресурсах, в середине октября обрушивший акции «Яндекса» почти на 20% за день, будет отозван, написал в своем Telegram-канале автор документа Антон Горелкин. Такое решение он принял сразу после объявления «Яндекса» о планах изменить структуру корпоративного управления путем создания некоммерческого фонда со специальными полномочиями.

«С учетом, что нет срочности, я решил воспользоваться механизмом отзыва инициативы на доработку в соответствии с регламентом»,— заявил господин Горелкин.

Ранее 18 ноября стало известно, что совет директоров «Яндекса» предложил акционерам изменить структуру управления компанией через создание в ней некоммерческого фонда, который получит ряд полномочий по согласованию сделок и партнерств. Сам «Яндекс» называет такое решение «золотой акцией 2.0».

Депутат назвал решение «Яндекса» «хорошей идеей» и при этом подчеркнул, что его законопроект «не про "Яндекс"». Ранее он же утверждал, что инициатива может коснуться «Яндекса» и Mail.ru Group, а кроме того под ее действие «имеют шанс» попасть операторы связи. Саму инициативу парламентарий продолжает считать необходимой.

«Мы поддерживаем идею об отзыве законопроекта и считаем, что его идеи могут быть достигнуты менее болезненными для интернет-индустрии методами»,— прокомментировали решение в пресс-службе «Яндекса».

Законопроект о значимых информационных ресурсах был внесен в Госдуму 26 июля. Он предусматривает механизм признания компаний таковыми и введение для них ограничений, в частности запрет на владение более 20% их акций иностранцами. 11 октября акции «Яндекса» на фоне активизировавшегося обсуждения законопроекта обрушились на 18% в течение суток, писал “Ъ”. За день до этого в Госдуме прошло расширенное заседание комитета по информполитике, где участники рынка, в том числе «МегаФон», ivi и сам «Яндекс», выступили с критическими замечаниями к документу. Отрицательный отзыв представила и Минкомсвязь. Позднее свой отзыв представило правительство, которое концептуально поддержало идею, но предложило смягчить запрет на иностранный капитал: до 50% голосов минус 1 акция. Это позволило несколько отыграть падение акций «Яндекса».

Дмитрий Шестоперов