«Яндекс» изменит структуру управления компанией

В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании). Соответствующие изменения в структуре корпоративного управления компании одобрил совет директоров «Яндекса». На фоне новостей акции компании выросли более чем на 5%.

Согласно пресс-релизу компании, в Фонд общественных интересов войдет текущий менеджмент компании и партнеры «Яндекса». Как отмечается, фонд будет участвовать в принятии решений о:

согласовании сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках;

согласовании передачи существенной интеллектуальной собственности;

согласовании изменений в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей;

согласовании возможных партнерств компании с правительствами других стран, если таковые будут.

В совет директоров самого фонда войдут представители пяти российских вузов — ВШЭ, МФТИ, МГУ, СПбГУ и ИТМО, а также РСПП, фонда управления «Сколково», фонда поддержки 57-й школы в Москве. Кроме того, в руководство фонда войдут и менеджеры «Яндекса» Аркадий Волож, Тигран Худавердян и Елена Бунина.

Фонд также сможет назначать двух из 12 членов совета директоров «Яндекса». Кандидатурами от него, как ожидается, станут проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров и генеральный директор «ВТБ Капитала» Алексей Яковицкий.

Предлагаемая схема изменений потребует одобрения со стороны акционеров на их внеочередном собрании, которое состоится 20 декабря. «Надеюсь, что акционеры поддержат предложенные сегодня изменения, которые мы уже назвали между собой золотой акцией 2.0»,— заявил гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож.

В Сбербанке заявили, что получили обращение «Яндекса» с просьбой вернуть компании «золотую акцию», банк рассмотрит это предложение завтра, 19 ноября, сообщают информагентства.

Одобренные «Яндексом» изменения могут быть связаны с законопроектом об ограничении доли иностранных инвесторов в значимых российских компаниях до 20%. Инициатива была внесена в Госдуму в самом конце весенней сессии и вызвала резонанс. Глава профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что проект создает серьезные риски для крупных игроков, Минкомсвязь отправила в правительство отрицательный отзыв на документ. «Яндекс», «МегаФон» и ivi раскритиковали предложение.

О том, какую схему обхода ограничений нашли аналитики для иностранных владельцев, читайте в материале “Ъ” «"Яндексу" предложили размыть акционеров».

Подробнее о новой структуре корпоративного управления компании читайте в материале “Ъ” «"Яндекс" перевыпустит "золотую акцию"».

Дмитрий Шестоперов