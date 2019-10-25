Глава «Яндекса» считает разрушительным законопроект о значимых интернет-ресурсах

Гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож считает, что законопроект о значимых интернет-ресурсах был бы разрушительным для компании. По его словам, «Яндекс» сразу высказался против документа.

«Мы незамедлительно высказались против законопроекта в изначальном виде, и нас поддержали многие представители индустрии и государственных структур. Пока я могу сказать, что, кажется, некоторые наши аргументы услышали»,— сказал господин Волож (цитата по Reuters). По его словам, компания будет активно участвовать в дальнейшем обсуждении законопроекта.

Он отметил, что изменение корпоративной структуры «Яндекса» возможно только при соответствующем решении совета директоров и акционеров компании. Гендиректор компании рассказал, что полностью вовлечен в бизнес компании и планирует в дальнейшем руководить ею «вместе с новым поколением лидеров компании и другими членами управленческой команды».

Напомним, 26 июля в Госдуму был внесен законопроект об ограничении 20% акций голосующих прав для иностранных собственников крупных онлайн-сервисов. Автором инициативы стал депутат фракции «Единой России» Антон Горелкин, который заявил, что проект направлен в первую очередь на деятельность «Яндекса». Сейчас у граждан России находится 57% голосов в структуре акционеров «Яндекса».

В начале октября после обсуждения документа в Госдуме акции компании на биржах рухнули почти на 20%. Правительство подготовило отзыв на законопроект и предложило ограничить участие иностранцев в отношении голосующих акций на уровне 50% минус одна акция. После этого акции «Яндекса» на биржах немного отыграли снижение.

Подробнее читайте в материале "Ъ FM" «К акциям "Яндекса" вернулись проценты».