Акции «Яндекса» упали почти на 20%

Стоимость акций компании «Яндекс» упала почти на 20%. По данным Московской биржи, на 18:00 она снизилась до 1882 руб. (на 19,12%). «Яндекс» не стал комментировать “Ъ” движение своих акций.

Возможной причиной падения могли стать «политические риски» в связи с законопроектом об ограничении доли иностранного владения в значимых интернет-ресурсах, считают аналитики.

Напомним, в июне в Госдуму внесли законопроект, согласно которому доля иностранного капитала в информационных ресурсах, которые являются значимыми для информационной инфраструктуры РФ, должна быть ограничена до 20%. В случае если это требование будет нарушаться, организации запретят распространять рекламу о своем ресурсе или услугах, которые она предоставляет. Автор законопроекта — Антон Горелкин («Единая Россия»).

О законопроекте читайте в публикации “Ъ” «Рунету ставят блокировщик иностранных инвестиций».

О падении — в материале “Ъ” «"Яндекс" потерял более 100 миллиардов рублей капитализации».