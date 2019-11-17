Кремль: конкретной даты встречи «нормандской четверки» пока нет

Встреча лидеров стран «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция и Германия) может состояться до конца нынешнего года, но конкретных сроков еще нет, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что саммит «нормандской четверки» должен состоится 9 декабря в Париже. Помимо господина Зеленского свое участие подтвердили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Я думаю, что в этом году вполне будет шанс провести. Я не могу сказать конкретные сроки, потому что они еще пока обсуждаются, но очевидно в этом году»,— сказал господин Ушаков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на «России-1» (цитата по «Интерфаксу»).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил во время передачи, что проведение саммита «нормандской четверки» напрямую не зависит от принятия закона об особом статусе Донбасса, но это будет важным событием.

«Нет, прямой здесь взаимосвязи нет, но, безусловно, все рассчитывают на то, что украинская сторона понимает, как они дальше будут себя вести, и то, что они будут делать с этим законом. Потому что закон, конечно, такой краеугольный»,— сказал господин Песков.

До этого было выполнено последнее условие для проведения саммита в «нормандском формате»: стороны конфликта в Донбассе успешно развели войска на последнем пилотном участке возле села Петровское. Кроме того, Россия решила вернуть до саммита украинские корабли, задержанные в Керченском проливе. В МИД РФ, однако, не связывает передачу судов со встречей «нормандской четверки».

О том, как разведение сил открыло путь к саммиту, читайте в материале “Ъ” «Петровское отметят нормандским».

Подробнее о передаче украинских кораблей — в материале “Ъ” «Все вернем, а флот не опозорим».