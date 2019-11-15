Саммит в «нормандском формате» намечен на 9 декабря в Париже

Саммит «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) пройдет 9 декабря в Париже. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон уже подтвердили свое участие. Россия пока не дала официальный комментарий по проведению саммита.

«Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Встреча... в "нормандской формате" состоится 9 декабря»,— говорится в сообщении офиса украинского президента. В пресс-службе правительства ФРГ «Интерфаксу» подтвердили участие в нем канцлера. Газета Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец сообщила, что цель саммита «открыть новую последовательность выполнения минских соглашений».

Напомним, несколькими днями ранее было выполнено последнее условие, препятствующее проведению саммита в «нормандском формате». Стороны конфликта в Донбассе успешно развели войска на последнем пилотном участке — возле села Петровское.

О том, как разведение сил открыло путь к саммиту, читайте в материале “Ъ” «Петровское отметят нормандским».

О приготовлениях к саммиту и его повестке — в публикации “Ъ” «Все вернем, а флот не опозорим».