Петровское отметят нормандским

Во вторник было выполнено последнее условие, препятствующее проведению саммита в «нормандском формате», на котором должны впервые встретиться президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский. Стороны конфликта в Донбассе успешно развели войска на последнем пилотном участке — возле села Петровское. В Киеве эту новость восприняли с явным воодушевлением, в то время как из Москвы звучали более сдержанные комментарии. Так или иначе и в РФ, и на Украине выразили желание работать именно в «нормандском формате», скептически восприняв направленное Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева встретиться у него на родине отдельно от европейских партнеров.

Вооруженные силы Украины во вторник около полудня успешно завершили отвод войск в районе села Петровское и готовы приступить к новому этапу создания демилитаризованной зоны — разминированию. По другую сторону линии разграничения, в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), тоже во вторник заявили о завершении разведения, однако, как ранее писал “Ъ”, де-факто небольшой отряд из 14 человек передислоцировался еще в воскресенье.

Разведение войск в Петровском проходило достаточно нервно. Сначала стороны спорили, когда следует начинать процесс — 8 или 9 ноября. А затем, уже во время разведения, власти ДНР обвинили украинских силовиков в обстреле Петровского из автоматов. Факт стрельбы «в пределах участка разведения» (но без указания виновного) признается и в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Аналогичный инцидент 30 октября привел к переносу даты разведения, правда, тогда все было наоборот: Киев обвинял ДНР в нарушении перемирия.

Тем не менее факт успешного разведения сил подтвердили сначала в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), а затем и в ОБСЕ. «Война на востоке Украины принесла людям огромные страдания. Вывод войск из Петровского, уже третьего участка, дает надежду,— заявили по этому поводу в МИД Германии.— Сохранение темпа последних недель может помочь сторонам укрепить доверие».

Сотрудники ОБСЕ на линии соприкосновения Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Важный этап в этом процессе — саммит «нормандской четверки» (РФ, Украина, Франция, Германия). Вечером 11 ноября Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Согласно пресс-службе Кремля, был «подтвержден настрой на дальнейшую координацию усилий России и Германии в “нормандской четверке”, в том числе в плане подготовки возможного саммита в этом формате». При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник намекнул, что разведение войск еще не гарантирует проведение саммита, хотя успешное завершение именно этого процесса называли главным условием для встречи четырех лидеров. «Мы приветствуем и позитивно оцениваем разведение, которое происходит в Золотом и Петровском, и считаем, что выполнение ранее взятых обязательств должно быть продолжено, что станет очень важным элементом в плане подготовки встречи в “нормандском формате”»,— отметил он.

Представители Украины между тем были очень воодушевлены. После завершения заседания трехсторонней контактной группы (ТКГ), которое во вторник проходило в Минске, пресс-секретарь главы украинской делегации Дарка Олифер заявила: «Были сняты все препятствия на пути к встрече в “нормандском формате” на высшем уровне». «Разведение сил и средств в районе населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская стали последними шагами в этом направлении»,— добавила она.

Как пояснил “Ъ” глава российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к курирующему Украину помощнику президента РФ Владиславу Суркову, условия Москвы для проведения саммита действительно выполнены.

«Их в свое время перечислял помощник президента России Юрий Ушаков: разведение войск, согласование “формулы Штайнмайера” (названа по имени экс-главы МИД ФРГ, а сейчас президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными.— “Ъ”) и подготовка проекта итогового документа, в котором стороны могли бы зафиксировать основные параметры решения лидеров “нормандской четверки”. Насколько я понимаю, все эти условия Украина выполнила»,— сказал эксперт. Он также уточнил, что тема подготовки саммита стала «инструментом политической борьбы на Украине». «Зеленского постоянно атакуют в связи с его желанием как можно быстрее провести встречу»,— отметил господин Чеснаков. Он также добавил: хотя саммит «может дать важные сигналы о позиции лидеров», заметные продвижения по политическому треку вряд ли приходится прогнозировать — «внутри Украины существуют серьезные ограничения на пути к эффективному и скорому урегулированию конфликта».

На это обратил внимание и другой эксперт, доцент РГГУ Александр Гущин. «Чтобы саммит был продуктивен, украинский президент должен привезти на него план, который устроит Москву,— сказал господин Гущин.— Тогда, за что-то зацепившись, можно будет и начать разведение по всей линии, и приступить к политическому урегулированию, которое все равно не может быть быстрым, так как Зеленский крайне стеснен и явно рискует пошатнуть и без того свое шаткое положение».

Кроме возможных переговоров в «нормандском формате» во вторник в Москве и Киеве обсуждалась еще одна встреча, пока лишь гипотетическая.

Выступая на заседании политического форума «Астана клуб», первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев неожиданно заявил, что предложил президентам России и Украины встретиться у него в стране.

«Я уже получил согласие Зеленского на встречу тет-а-тет, об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим»,— сказал господин Назарбаев. Но в Москве дали понять, что к такой встрече тоже нужно подготовиться, а этого еще не сделано. «Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч и от этой встречи тоже. Но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена,— сказал Дмитрий Песков.— В этой связи в настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессам “нормандского формата”». Глава МИД Украины Вадим Пристайко, в свою очередь, вовсе заявил журналистам, что он «сегодня утром услышал, что такая встреча возможна». Как пояснил господин Пристайко, предложение Нурсултана Назарбаева в Киеве восприняли как простую дань вежливости. «Если нужна помощь, я готов помочь,— передал он слава экс-президента Казахстана.— Ответ Зеленского был: “Спасибо, нам нужна любая помощь, давайте встречаться”». «Про то, что давайте мы сделаем эту встречу вместо чего-то,— такого разговора не было»,— заключил глава украинской дипломатии.

Кирилл Кривошеев