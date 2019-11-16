Россия не связывает передачу задержанных в Керченском проливе кораблей с саммитом

МИД России не увязывает передачу Украине задержанных 25 ноября 2018 года после инцидента в Керченском проливе кораблей с предстоящим саммитом в «нормандском формате», заявили «Интерфаксу» в министерстве.

Ранее “Ъ” стало известно, что Россия вернет Украине корабли, стороны согласовывают детали — место и время передачи. Предполагалось, что вопрос должен быть урегулирован до саммита 9 декабря.

«Изначально сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент»,— сказал собеседник «Интерфакса», чье имя не называется. Он подчеркнул, что сделано это должно быть «под гарантии сохранности» кораблей как вещественных доказательств.

25 ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских корабля с 24 членами экипажей. ФСБ утверждает, что они незаконно пересекли российскую границу.

О договоренности провести саммит в Париже 9 декабря стало известно 15 ноября. Свое участие в нем подтвердили три стороны — Франция, Германия и Украина.

О решении передать корабли — в публикации “Ъ” «Все вернем, а флот не опозорим».