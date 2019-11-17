Россия и Турция могут создать истребитель

Москва готова оказать помощь Анкаре в разработке нового истребителя, сообщил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев на выставке Dubai Airshow.

По его словам, сейчас идут технические консультации и переговоры по истребителям поколения 4++ (пример — российские Су-35, МиГ-35) и пробные консультации по самолетам пятого поколения.

«С учетом имеющихся компетенций в производстве нашего самолета пятого поколения Россия могла бы поучаствовать в этом проекте, в частности, такое сотрудничество возможно по целому ряду систем самолета»,— сказал господин Шугаев (цитата по «Интерфаксу»).

Обсуждение этого проекта уже началось, что о начале «предметных переговоров» по созданию нового самолета пока «преждевременно».

Дмитрий Шугаев также сообщил, что Россия готова поставить Турции истребители Су-35, если страна проявит к ним интерес. Самолеты Су-57 пятого поколения Анкаре могут поставить при необходимости только после того, как будут удовлетворены потребности российской армии.

Напомним, в середине октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкаре поступают предложения по поставкам военных самолетов вместо американских истребителей пятого поколения F-35. Подробности он не уточнил. Вице-премьер Юрий Борисов при этом сообщил, что Турция проявляет интерес к Су-35 и Су-57. В СМИ появилась информация, что Анкара планирует купить у Москвы 36 истребителей Су-35, в Минобороны Турции это опровергли и заявили о приверженности американским F-35. Однако позднее руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что Анкара изучает предложение по поставке самолетов.

Напомним, США исключили Турцию из совместной программы F-35 после того, как Анкара взяла на вооружение российскую зенитную ракетную систему С-400. Санкции, однако, Вашингтон накладывать не стал.

О том, что может заменить Турции американские самолеты, читайте в материале “Ъ” «Анкара подыщет альтернативу F-35».