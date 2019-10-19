Вице-премьер Борисов сообщил о возможности нового контракта с Турцией на поставку ЗРК

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил о высокой вероятности нового контракта на поставку Турции российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК). По его словам, у Анкары есть опцион есть, который они вправе реализовать, передает «Интерфакс». Господин Борисов также сообщил, что Турция проявляет интерес к российским истребителям нового поколения Су-35 или Су-57. Он напомнил об участии турецкого президента на авиасалоне МАКС.

«Интерес был неподдельный, но туркам выбирать. Они же выбрали С-400 и отстояли свое право закупить эту систему. Возможно, они сделают выбор и в сторону нашей боевой авиации, исключать нельзя»,— сказал господин Борисов.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкаре поступают предложения по поставкам военных самолетов вместо американских истребителей пятого поколения F-35. К тому же Турция имеет возможность уже сейчас купить альтернативные самолеты, сказал он журналистам 16 октября.

США исключили Турцию из совместной программы F-35 после того, как Анкара взяла на вооружение зенитную ракетную систему С-400. Реджеп Тайип Эрдоган также отметил, что завершающий этап поставок российских комплексов состоится в декабре или ноябре.

Напомним, в 2017 году Россия и Турция подписали контракт на поставку четырех дивизионов С-400, сумма сделки составила около $2,5 млрд. Первый этап поставок C-400 завершился в июле этого года, второй — в сентябре. Группа американских сенаторов призвала президента США Дональда Трампа ввести санкции против Турции за покупку С-400, однако политик заявил, что не винит Турцию и это «сложная ситуация». Вашингтон при этом отказался от передачи Анкаре истребителей F-35.

О том, почему США отложили санкции за покупку российских систем, читайте в материале “Ъ” «Покупка С-400 может дешево обойтись Турции».