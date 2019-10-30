Минбороны Турции отрицает возможность сделки по покупке Су-35 у России

Министр обороны Турции Хулуси Акар не подтвердил сообщения о планах по заключению сделки с Россией на поставку 36 истребителей Су-35, пишет Haberler. На прошлой неделе турецкая газета Daily Sabah со ссылкой на источники сообщала о скором заключении сделки по поставкам российских военных самолетов и возможного участия Анкары в производстве некоторых компонентов для российских самолетов, в том числе, высокоточного оружия и боеприпасов.

«Утверждения о том, что Турция получит Су-35, не верны. Турция остается партнером F-35 и мы хотим, чтобы наши права соблюдались»,— сказал господин Акар.

Напомним, в середине октября президент Турции заявил, что Анкаре поступают предложения по поставкам военных самолетов вместо американских истребителей пятого поколения F-35. Подробностей он не уточнил. Вице-премьер Юрий Борисов при этом сообщил, что Турция проявляет интерес к Су-35 и Су-57.

Напомним, США исключили Турцию из совместной программы F-35 после того, как Анкара взяла на вооружение российскую зенитную ракетную систему С-400. Санкции, однако, Вашингтон накладывать не стал.

О том, как Турция ищет замену американским самолетам, читайте в материале “Ъ” «Анкара подыщет альтернативу F-35».