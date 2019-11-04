Турция изучает предложение России по поставке истребителей

Турция получила предложение купить российские истребители. Власти проведут его анализ и после этого дадут ответ, рассказал руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в эфире NTV.

«У нас есть предложение, и мы его оцениваем. Нужно оценить его с финансовой, технической и стратегической точек зрения. Сейчас речь не идет о том, чтобы дать ответ, нужно провести широкий анализ»,— сказал господин Демир.

Руководитель Управления оборонной промышленности рассказал о процессе развертывания российских зенитных ракетных систем С-400. По его словам, поставка второй партии может произойти позже намеченных дат. Он утверждает, что это связано с переговорами по деталям передачи технологий и по совместному производству.

Напомним, Минобороны Турции отрицает покупку российских истребителей. Ведомство утверждает, что Турция остается партнером F-35.

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