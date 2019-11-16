Почему американцы смотрят фильмы дома и из-за чего они ссорятся на праздниках

Диванные синефилы

Рекомендательный сервис Flixed провел исследование среди 1 тыс. американцев, выяснив, что 65% респондентов предпочли бы смотреть новые фильмы дома через стриминговые сервисы, в то время как только 29% ставят поход в кино выше домашнего просмотра. 6% заявили, что им без разницы, где смотреть новые фильмы. При этом ходить в кинотеатры больше предпочитают миллениалы и старшее поколение. Почему американцы предпочитают смотреть фильмы дома — в материале “Ъ”.

Шерстяные оккупанты

Миллионы хозяев домашних животных привыкли спать с ними в одной кровати. Причем многие делают это по своей воле. Как показало исследование портала Itchpet.com среди 2 тыс. владельцев кошек и собак, трое из десяти опрошенных разрешают четвероногим спать с ними из-за возникающего при этом чувства безопасности. Каждый четвертый делает это из-за одиночества, а еще трети опрошенных просто нравится ощущать рядом тепло своей собаки или кошки. Как домашние животные спят в хозяйских кроватях — в материале “Ъ”.

Праздники раздора

Принцип «Не спрашивай, не говори», действовавший до недавнего времени в вооруженных силах США, пригодился бы и в гражданской жизни. Такой вывод можно сделать на основании результатов свежего опроса компании YouGov, выяснившей более чем у 1,3 тыс. американцев самые неудобные темы для обсуждения за праздничным столом. Как оказалось, самым опасным и потенциально ведущим к конфликтам предметом для разговора является вовсе не политика, а личная жизнь. Из-за чего американцы могут поссориться за праздничным столом — в материале “Ъ”.

Нет блюда в своем отечестве

В Индии давно знакомы с кухнями разных народов мира. Однако, как показал свежий опрос Ipsos, бургеры, паста, пицца и салаты становятся все более популярными в домах индийцев. В ходе исследования, в котором приняли участие 1 тыс. респондентов из 14 городов страны, выяснилось, что 79% индийцев хотя бы раз в неделю готовят эти блюда. Чаще всего — на обед или ужин. Наибольшей популярностью пользуется итальянская кухня (36%). Подробнее об этом — в материале “Ъ”.

Лев Кисляк, Артём Косенок, Евгений Федуненко, Ольга Шкуренко