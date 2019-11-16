Американцы предпочитают смотреть кино дома

Рекомендательный сервис Flixed провел исследование среди 1 тыс. американцев, выяснив, что 65% респондентов предпочли бы смотреть новые фильмы дома через стриминговые сервисы, в то время как только 29% ставят поход в кино выше домашнего просмотра. 6% заявили, что им без разницы, где смотреть новые фильмы. При этом ходить в кинотеатры больше предпочитают миллениалы и старшее поколение.

Среди людей, которые ходят в кино раз в год или реже, абсолютное преимущество имеет стриминг (92%), однако даже среди тех, кто ходит в кино раз в месяц, 50% предпочли бы смотреть новинки дома. Исследование показало, что больше всего любят кинотеатры подписчики Amazon Prime Video (40%), в то время как стриминг на дому предпочитают подписчики Hulu (73%). Всего же около 60% американцев подписаны по крайней мере на один стриминговый сервис.

80% миллениалов заявили, что предпочли бы заплатить больше за премиальную подписку, если бы это позволило им смотреть все новые фильмы дома. В среднем зрители были готовы платить $12 за фильм в кинотеатре, $11 за отдельную покупку новинки в стриминговом сервисе и $22 за месячную подписку, если бы она позволяла смотреть новые фильмы дома.

Те американцы, кто предпочитает смотреть кино дома, говорят, что это более комфортно, а в кинотеатрах слишком дорогие билеты, еда и напитки. Их также отвлекают другие зрители, и в кинотеатрах слишком много трейлеров и рекламы.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».