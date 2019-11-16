Кухни каких народов мира предпочитают индийцы

В Индии давно знакомы с кухнями разных народов мира. Однако, как показал свежий опрос Ipsos, бургеры, паста, пицца и салаты становятся все более популярными в домах индийцев. В ходе исследования, в котором приняли участие 1 тыс. респондентов из 14 городов страны, выяснилось, что 79% индийцев хотя бы раз в неделю готовят эти блюда. Чаще всего — на обед или ужин. Наибольшей популярностью пользуется итальянская кухня (36%). Следом за ней идут европейская (30%) и американская (30%). При этом западные блюда более популярны среди молодежи: их выбирают семь из десяти респондентов младше 30 лет.

Большинство опрошенных (68%) пояснили, что их пристрастие к западной кухне можно объяснить относительно простым способом приготовления блюд в домашних условиях. 57% готовят для своей семьи в целом или друзей, а 53% делают это, потому что такая еда нравится их детям. При этом жители Индии часто смешивают различные ингредиенты между собой. К примеру, 97% любителей иностранных кухонь добавляют западные соусы и приправы в традиционные индийские блюда. Опрос, опубликованный в марте 2019 года компанией YouGov, показал, что самыми популярными кухнями в мире считаются итальянская (84%), китайская (78%) и японская (71%).

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».