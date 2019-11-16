Как домашние животные спят в хозяйских кроватях

Миллионы хозяев домашних животных привыкли спать с ними в одной кровати. Причем многие делают это по своей воле. Как показало исследование портала Itchpet.com среди 2 тыс. владельцев кошек и собак, трое из десяти опрошенных разрешают четвероногим спать с ними из-за возникающего при этом чувства безопасности. Каждый четвертый делает это из-за одиночества, а еще трети опрошенных просто нравится ощущать рядом тепло своей собаки или кошки. Утверждается, что домашние животные, особенно собаки, действительно инстинктивно спят рядом с хозяевами скорее не с целью захвата территории, а в большей степени ради поддержания взаимного ощущения безопасности.

В ходе исследования были выявлены наиболее распространенные позы, в которых засыпают животные в кровати. Так, самой популярной стала позиция «преданный», когда питомец спит в ногах хозяина на краю постели,— о ней рассказали около трети опрошенных. В тройке наиболее распространенных оказались также позиции «клубком у коленей» и «пончик-разделитель», когда животное спит, свернувшись клубком у хозяина между ног. Популярными оказались также «стена», когда питомец спит, разделяя хозяев в кровати, и «подушечный бандит», когда коты удобно устраиваются на соседней подушке. К утру собаки зачастую принимают позу «осьминог», лежа на спине с задранными в разные стороны лапами.

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