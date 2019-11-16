О чем спорят американцы за праздничным столом

Принцип «Не спрашивай, не говори» (англ. Don't ask, don't tell), действовавший до недавнего времени в вооруженных силах США, пригодился бы и в гражданской жизни. Такой вывод можно сделать на основании результатов свежего опроса компании YouGov, выяснившей более чем у 1,3 тыс. американцев самые неудобные темы для обсуждения за праздничным столом. Как оказалось, самым опасным и потенциально ведущим к конфликтам предметом для разговора является вовсе не политика, а личная жизнь. Особенно опасается подобных вопросов молодежь. Более трети миллениалов (родившиеся с начала 1980-х до конца 1990-х) и каждый пятый представитель предшествующего поколения Х (с 1960-х до начала 1980-х годов) признались, что испытывают легкое или даже серьезное беспокойство от перспективы обсуждения подобных тем с родственниками. Также треть миллениалов (34%) не хотели бы обсуждать за праздничным столом свою карьеру. Среди старшего поколения (так называемые бэби-бумеры — 1940–1960-е годы) об этом заявляют лишь 5%.

Обсуждение политики, хотя и не является главным способом испортить праздничное веселье, все-таки сохраняет свою потенциальную конфликтность. Так, опасаются говорить на такие темы 25% миллениалов, 16% представителей поколения Х и 13% бэби-бумеров. Политические вопросы входят в топ-3 причин, которые, по мнению опрошенных, могут рассорить семейство. Вообще, среди молодежи каждый третий (34%) уверен, что в этот праздничный сезон не обойдется без семейных ссор. Эту позицию разделяет каждый пятый (21%) представитель поколения Х и 16% старшего поколения.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».