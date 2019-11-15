Белый дом обнародовал пересказ первого разговора Трампа и Зеленского

Белый дом опубликовал меморандум первого разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Беседа состоялась в апреле после победы господина Зеленского на выборах. Документ в своем Twitter опубликовал журналист Politico Эндрю Дезидерио.

В распространенном сообщении отмечено, что это не точная расшифровка. «Меморандум телефонного разговора не является дословным транскриптом беседы. Текст в документе отображает записи и воспоминания сотрудников из оперативного штаба Белого дома и сотрудников Совета по нацбезопасности, которым было необходимо слушать и сохранять содержание разговора в письменной форме»,— сказано в документе.

Пересказ первого телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского Читать далее

Согласно меморандуму, президент США поздравил своего коллегу с победой на выборах, в свою очередь, господин Зеленский назвал господина Трампа «отличным примером». «Когда я владел конкурсом “Мисс Вселенная”, Украина в нем всегда достойно себя представляла»,— ответил господин Трамп. Президент США также отметил, что у него много друзей на Украине, «которые вас знают и которым нравитесь вы». После этого президенты обменялись друг с другом приглашениями в США и Украину.

Стенограмма была опубликована во время публичных слушаний в рамках процедуры импичмента господина Трампа, которые проводятся в спецкомитете Палаты представителей Конгресса США. Сегодня в них участвует бывший чрезвычайный и полномочный посол США на Украине Мари Йованович.

Напомним, в сентября была опубликована расшифровка июльского телефонного разговора президентов США и Украины. Текст беседы не дал однозначного ответа на вопрос, оказывал ли президент США давление на Владимира Зеленского. Минюст США тогда сделал однозначный вывод: закон нарушен не был, дальнейшего расследования не требуется, однако расследование по импичменту было продолжено.

Пересказ второго телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского Читать далее

Поводом для запуска процедуры импичмента господина Трампа стал его июльский разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президента США заподозрили в давлении на украинского коллегу, чтобы тот начал расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Как прошли публичные слушания, читайте в материале “Ъ” «Трамп тронулся, господа присяжные заседатели».

Как Дональд Трамп монетизирует процедуру импичмента, читайте в публикации “Ъ FM”.