Стенограмма первого телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского

Трамп: Хотел бы поздравить вас с хорошо проделанной работой, и мои поздравления с потрясающими выборами.

Зеленский: Рад вас слышать. Спасибо большое. Так приятно вас слышать, и я благодарен вам за поздравления.

Трамп: Выборы были просто невероятными.

Зеленский: Еще раз спасибо, спасибо большое. Как видите, мы приложили все силы, чтобы сделать все возможное. Вы для нас служили хорошим примером.

Трамп: Думаю, вы будете отлично работать. У меня на Украине много друзей, которые вас знают и которым вы нравитесь. У меня многие друзья с Украины, и, если быть откровенным, они ожидали, что вы победите. И то, что вы сделали,— это действительно потрясающе.

Мне кажется, что я в некотором смысле тоже сделал нечто подобное. Мы в США добиваемся грандиозного прогресса, у нас сейчас самая мощная за все время экономика. Я хотел вас поздравить. Не сомневаюсь, вы будете потрясающим президентом.

Зеленский: Прежде всего спасибо вам большое и еще раз спасибо за поздравления. Мы, Украина,— независимая страна, независимая Украина — мы будет все делать для народа. Вы для нас, как я уже сказал, хороший пример. Надеемся, что мы сможем многое сделать, как это сделали вы. Вы всегда будете хорошим примером для многих. Вы хороший пример для наших управленцев. И я бы хотел пригласить вас, если это возможно, на инаугурацию. Я знаю, как вы заняты, но, если вы могли бы приехать на церемонию инаугурации, это было бы здорово. Просто замечательно было бы, если бы вы в такой день были с нами.

Трамп: Очень приятно. Посмотрю, что можно сделать. Назовите нам дату, и мы как минимум пришлем отличного представителя от нас. Или даже не одного представителя от США, чтобы они были с вами в этот знаменательный день. Так что как минимум мы кого-то пришлем на самом высоком уровне, и они будут с вами. И правда, невероятный день для невероятного достижения.

Зеленский: Еще раз спасибо, и мы с нетерпением ждем вашего визита или визита высокопоставленной делегации. Но нет слов, которые могли бы описать нашу прекрасную страну. Какие приятные, душевные и дружелюбные у нас люди, как вкусна наша еда и как прекрасна Украина. Слова не могут описать нашу страну, так что лучше всего вам было бы увидеть ее самому. Если вы сможете приехать, это было бы замечательно. Так что еще раз — я вас приглашаю к нам.

Трамп: Хорошо, я согласен с вами про вашу страну, и я с нетерпением этого жду. Когда я владел конкурсом «Мисс Вселенная», у них всегда были прекрасные люди. Украина всегда была очень хорошо представлена. Когда вы освоитесь и будете готовы, я бы хотел пригласить вас в Белый дом. Нам есть много о чем поговорить, мы были с вами весь этот путь.

Зеленский: Хорошо, спасибо за приглашение. Мы принимаем приглашение и ждем визита с нетерпением. Спасибо еще раз. Вся моя команда и я ждем этого визита с нетерпением. Спасибо еще раз за поздравления. И я думаю, что все-таки было бы прекрасно, если бы вы приехали и были с нами в столь важный день инаугурации. Результаты невероятные — они очень впечатляющие для нас. Итак, было бы потрясающе, если бы вы приехали и были с нами в этот день.

Трамп: Очень хорошо. Мы очень скоро дадим вам знать, и мы увидимся, без сомнения, очень скоро. Мои поздравления — и пожалуйста, передайте привет всем украинцам и вашей семье. Скажите им, что я передаю им наилучшие пожелания от нашей страны.

Зеленский: Хорошо, еще раз спасибо. Хорошего полета — и увидимся.

Трамп: Берегите себя. И хорошего выступления сегодня. Берегите себя, до скорой встречи.

Зеленский: Спасибо большое. Это сложно для меня, но я буду практиковаться в английском, и мы при встрече поговорим по-английски. Спасибо большое.

Трамп: (Смеется.) Все это приятно слышать. Это действительно хорошо. Я бы не смог так говорить на вашем языке. Я впечатлен. Спасибо большое.

Зеленский: Спасибо большое. До скорой встречи.

Трамп: Хорошего дня. Удачи.

Зеленский: До свидания.