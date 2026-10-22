КСИР сообщил об атаке на четыре судна в Персидском заливе
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковали четыре судна в Персидском заливе. После атаки суда загорелись, передает агентство IRNA.
Истребители ВМС Ирана обнаружили суда во время перегрузки нефти в северной части Персидского залива, пишет агентство со ссылкой на заявление КСИР. Информация о состоянии экипажа не уточняется.
20 октября иранские военные сообщали о подрыве танкера на морской мине в Ормузском проливе. Судно перевозило более 2 млн баррелей нефти. КСИР утверждает, что танкер не согласовал маршрут с властями Ирана.