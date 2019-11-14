Путин не намерен встречаться с Зеленским до саммита в «нормандском формате»

Президент России Владимир Путин не планирует встречаться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским до саммита в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция и Германия). Об этом господин Путин сообщил журналистам, комментируя идею бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева организовать встречу лидеров России и Украины.

«О встрече до "нормандского формата" речь не идет, поскольку мы договорились о том, чтобы встречаться в "нормандском формате", и если уж будем встречаться, то чего уж суетиться и бегать на неподготовленные встречи»,— сказал Владимир Путин на брифинге, посвященном итогам саммита БРИКС в Бразилии.

Президент РФ добавил, что во встрече до саммита «нормандской четверки» не заинтересован ни он, ни господин Зеленский. «Мы же должны выйти с каким-то результатом. Так-то мы с ним в контакте, разговариваем по телефону, но нам нужно подойти к каким-то решениям»,— пояснил он.

Также во время пресс-конференции российский президент приветствовал успешное разведение сил в районе Петровского и Золотого, но выразил недоумение относительно недавнего заявления МИД Украины о возможности выхода из минских соглашений. «Это как? А что мы тогда будем обсуждать в "нормандском формате"? О чем там тогда может идти речь?» — сказал Владимир Путин.

Напомним, несколькими днями ранее было выполнено последнее условие, препятствующее проведению саммита в «нормандском формате». Стороны конфликта в Донбассе успешно развели войска на последнем пилотном участке — возле села Петровское.

О том, как разведение сил открыло путь к саммиту, читайте в материале “Ъ” «Петровское отметят нормандским».

О чем еще говорил Владимир Путин на саммите лидеров БРИКС в Бразилии, — в публикации “Ъ” «Another БРИКС in the Wall».