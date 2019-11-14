МИД Украины не исключил выход страны из минских соглашений

Украина готова выйти из минских договоренностей, если процесс урегулирования ситуации в Донбассе будет затягиваться, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Русской службе ВВС».

«Это очень непопулярное заявление, и оно наверняка не понравится нашим западным партнерам, но для нас Минск — не самоценность. Самоценность — наше выживание как нации. И если мы увидим, что они не срабатывают и это длится много лет и ведет нас в постоянное затягивание бесконечного процесса, то рано или поздно будет принято решение о выходе из минского процесса»,— сказал господин Пристайко.

Он добавил, что альтернативой соглашения может стать миротворческая миссия. По словам господина Пристайко, особенности мандата такой миссии могут обсудить на саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция). В качестве примера министр привел «кипрский вариант», где «голубые каски» действуют с 1974 года. По словам министра, он предусматривает осознание государством факта оккупации части территории, но не отменяет реализацию собственных евроинтеграционных устремлений. «Условно говоря, стена, колючая проволока, но мы стартуем в сторону Европы, как Кипр это сделал»,— сказал Вадим Пристайко.

Ранее украинская сторона заявила, что сделали все необходимое для проведения саммита «нормандской четверки». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это сказал, что есть «позитивная динамика» в подготовке к четырехсторонней встрече. При этом дата саммита не называется. В Кремле не исключают проведение встречи до конца года.

О том, что президент ждет от «нормандской четверки», читайте в публикации “Ъ” «Киев задумался, как обойти Минск».