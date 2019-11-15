Another БРИКС in the Wall

14 ноября президент России Владимир Путин принял участие в саммите лидеров БРИКС в Бразилии. Впрочем, судя по пресс-конференции по итогам саммита, и в Бразилии его прежде всего волнует, будет ли что обсуждать в нормандском формате, если Украина изменит закон об особом статусе Донбасса, декларированный в минских соглашениях. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, что да, будет что обсуждать, и более того — обсудят.

Спросите любого бразильца, что важнее: юношеский чемпионат мира по футболу или саммит БРИКС (оба проходят в Бразилии, и сборные Франции и Бразилии, например, живут в том же отеле, где и Владимир Путин; одних ждет полуфинал в Бразилиа, другого — пленарное заседание там же). Или где, например, будет в этот день президент Бразилии?

Можно было бы сказать, что это все вопросы без ответов, но ведь это не так. Потому что вопросы на самом деле риторические.

Так что саммит, конечно, померк на фоне этого эпического события. Хотя и на пленарное заседание президент Бразилии все-таки успел. Просто в его силах было устроить его пораньше.

Бразильский караул устал раньше времени, то есть еще до приезда Владимира Путина Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Накануне Владимир Путин, прилетев, участвовал в деловом форуме БРИКС.

Начал Владимир Путин за упокой:

— Конечно, все мы знаем, что ситуация в глобальной экономике остается сложной: с начала 2018 года темпы ее роста непрерывно снижаются и, по прогнозам Международного валютного фонда, в этом году упадут до самого низкого показателя за прошедшие десять лет.

Владимир Путин дал, впрочем, понять, что лишь благодаря странам БРИКС, обеспечивающим рост мировой экономики, ее спад был не таким уж катастрофическим.

— Несомненно,— продолжил он,— сказалось на экономике то, что в мировой торговле все шире применяются методы недобросовестной конкуренции, односторонние санкции, в том числе политически мотивированные, процветает протекционизм!..

Не то в России.

— В России,— подчеркнул Владимир Путин,— мы многие годы проводим сбалансированную макроэкономическую политику, ответственно относимся к государственным финансам, поддерживаем стабильность банковского и кредитного рынков, стремимся содействовать укреплению ключевых секторов экономики. Благодаря этому нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии.

Таким образом, Владимир Путин считает, что в мировой рецессии Россия не участвует вообще.

Более того, раньше Владимир Путин не настаивал на том, что есть области, в которых наша страна может дать фору коллегам по объединению (не считая, конечно, новейших способов выемки нефти и газа). А теперь настаивает:

— Российская сторона предлагает государствам БРИКС присмотреться и к нашим новым разработкам. Речь идет о технологиях электронного документооборота, поисковых системах, антивирусных программах, отвечающих самым высоким передовым требованиям к информационной безопасности. Можем предоставить их для внедрения в странах объединения.

Давно, таким образом, мы не слышали такого оптимистичного выступления российского президента на международных форумах. В каком-то смысле он выступал, можно сказать, с позиции силы, причем интеллектуально-цифровой (надышался накануне воздуха IT-технологий на форуме Сбербанка в Москве? — А. К.):

— Также хочу напомнить, что Россия выступила с инициативой запуска в рамках БРИКС сети обмена данными для малого и среднего бизнеса. Это позволило бы деловым кругам наших стран получать актуальные сведения о товарах, услугах, поставщиках, искать и находить новых партнеров!

Но есть и то, чего у нас никому не отнять (а пытаются):

— Россия надежно обеспечивает поставки энергоносителей на мировые рынки, вносит существенный вклад в поддержание глобальной энергетической безопасности, без чего нельзя гарантировать экономический рост и социальное развитие. Готовы расширять взаимодействие с государствами БРИКС в использовании экологически чистых видов топлива… Не могу не упомянуть, что Россия обладает и самыми передовыми чистыми и безопасными технологиями мирного атома... Предлагаем взаимовыгодные проекты атомной энергетики и всем другим государствам объединения!

Владимир Путин был так щедр в этот день, что вечером на приеме от имени президента Бразилии бразильский скрипач играл, казалось, для него одного, сидевшего вместе с коллегами в первом ряду. И никого это не смущало (и прежде всего — Владимира Путина).

На следующее утро саммит БРИКС начал работу. Работа состояла прежде всего из церемонии фотографирования лидеров. Это была непростая работа. Прежде всего потому, что высокую планку задал бразильский президент. Он показал, что нужно сделать, чтобы фотографы позже отзывались о нем исключительно в превосходных тонах. То есть так потрафил им, что они еще долго не могли успокоиться. Во-первых, Жаир Болсонару, пока ждал первых президентов, увидел знакомого фотографа и подошел к нему поздороваться. Этого было бы достаточно, чтобы уже увековечить себя в устном творчестве фотомастеров, но он не остановился и обошел почти всех лично, по крайней мере в первом ряду. С одной стороны, делать ему все равно было нечего, а с другой — не каждый президент так проводит свободное время.

Во-вторых, президент Бразилии каждого, казалось, лидера считал своим долгом научить позировать не щадя лица своего. Он разворачивал и так, и вот еще так, и вот так тоже. А разве много фотокорреспонденту для счастья надо?

Последним был Владимир Путин. Надо сказать, что и с ним Жаир Болсонару поступил так же. Причем настолько, что некоторые потом считали, что фэмили фото (все со всеми) было уже не так и нужно: у каждого в отдельности и так получилась полноценная фотосессия.

Потом многие говорили о том, что таким образом Жаир Болсонару продемонстрировал свое максимальное уважение фотопрессе пяти стран, но лично мне кажется, что просто он обожает сниматься и сниматься и не готов, слава богу, с этой наклонностью бороться.

Лидеры стран БРИКС в этот день не разлучались Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В пленарном заседании интриг не было. Владимир Путин почти все выступление посвятил рассказу о том, каким впечатляющим будет саммит БРИКС в Санкт-Петербурге (в июле 2020 года.— “Ъ”). Выяснилось, что речь идет аж о 150 мероприятиях (Кто больше? Никто) в связи с саммитом, включая детские и спортивные праздники и гастроли танцевальных коллективов.

Не так уж много стран, где перед началом пресс-конференции с микрофона, в который должен говорить Владимир Путин, снимают паука. Теперь Бразилия — именно такая страна.

На пресс-конференции, которая стала апофеозом поездки хотя бы потому, что других не было, Владимир Путин объяснял, почему он считает БРИКС организацией, способной на многое, а не той, о которой вспоминают во время саммитов ее лидеров:

— БРИКС является фактором стабильности! Выступает за открытые рынки, против протекционизма! Достаточно прочитать наши итоговые документы! (Возможно, и правда есть энтузиасты, способные на такое, но вряд ли они сейчас стояли перед Владимиром Путиным.— А. К.)… В этом году БРИКС обошел «семерку» по ВВП и по покупательной способности!

Последний аргумент и в самом деле, видимо, следовало иметь в виду. А он как-то ускользает.

Российского президента спросили, что, по его мнению, стоит за хаосом в Латинской Америке. Имелись в виду, видимо, прежде всего Боливия, Чили и Венесуэла.

— Когда я смотрю на то, что происходит в Боливии,— поделился господин Путин,— я вижу: власти нет совсем! Действующие власти от нее отказались! Безвластие… Напоминает Ливию… Хотя нет вооруженного вторжения извне, страна на пороге хаоса находится!

Ситуация в Венесуэле и Чили производит на него не такое сильное впечатление.

Отвечая на вопрос о ситуации в Сирии, Владимир Путин, с одной стороны, признал, что США в Сирии и в самом деле борются с терроризмом.

— Вклад есть! — воскликнул он.— В том числе и вклад президента Трампа!

Но с другой-то:

— Пока Россия не пришла в Сирию, коалиция несколько лет топталась на месте… Сотни боевиков из России и тысячи из стран СНГ до сих пор действуют! А сколько уничтожены? По крайней мере не меньше! Все в опасности… Поэтому нужно объединять усилия… У нас есть еще вопросы в Заевфратье… Есть вопросы, связанные с американским присутствием. Мы не считаем его легитимным.

Кажется, борьба идет уже прежде всего за трофеи в этой войне.

Конечно, прозвучал вопрос об отношениях России и Украины. Владимир Путин раскритиковал идею Нурсултана Назарбаева о двусторонней встрече президентов России и Украины, тем более до начала переговоров в нормандском формате:

— Нурсултан Абишевич… Ну это уважаемый человек! Кстати, он многие годы жил на Украине, и он постоянно транслирует мне свое отношение к Украине!

Но господин Назарбаев, считает российский президент, за то, чтобы Украина не смотрела в сторону Запада:

— За морем и телушка полушка, да рубль перевоз (телушки.— А. К.),— произнес господин Путин.— Знаете такую пословицу?

Он считает, что не стоит встречаться с Владимиром Зеленским один на один в Астане:

— Если уж будем в нормандском формате встречаться, чего же нам суетиться? Да, встреча в нормандском формате возможна…

Он раскритиковал идею, которая циркулирует в политическом руководстве Украины:

— Мы слышим, что может быть принят другой закон о статусе Донбасса! Это ключевая вещь!! Тогда все мгновенно зайдет в тупик!..

Но даже если не будет принят другой закон:

— 31 декабря заканчивается действие закона о статусе Донбасса. 31-го истекает срок! Дальше чего?! Что мы будем обсуждать в нормандском формате? Что?!

Это, кажется, то немногое, что его по-настоящему заботит. Даже претензии «Нафтогаза» к «Газпрому» не так уж разволновали воображение Владимира Путина:

— Хотя опять «Нафтогаз» предъявил претензии на несколько миллиардов. Зачем? Мы же готовы (продлить договор о транзите или заключить новый.— А. К.)… Украина хочет по украинским законам отрегулировать? Пожалуйста! По европейским? Пожалуйста!..

Видимо, до конца года переговоры в нормандском формате все-таки состоятся.

По-другому уже никак.

Андрей Колесников