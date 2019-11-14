Временное правительство Боливии признало президентом Венесуэлы Гуайдо

Новое правительство Боливии вместе с и. о. президента Жанин Аньес признали оппозиционера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, сообщает AFP со ссылкой на министра связи Роксану Лисаррагу. Прежние власти Боливии поддерживали президента Николоса Мадуро.

«Это признание Боливии действительно с настоящего момента»,— сказала госпожа Лисаррагу.

МИД России считает, что любые заявления об установлении дипломатических отношений или о признании кого-либо не могут рассматриваться как международно-правовые до проведения выборов. «Предстоят выборы, по итогам которых должна быть избрана власть, которая дальше, если все пройдет успешно, будет устанавливать отношения, признавать или не признавать. На сегодняшний момент подобные сообщения рассматриваться с точки зрения международно-правовых норм не могут»,— сказала журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (цитата по ТАСС).

В январе господин Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его признали временным руководителем страны США, большинство стран Евросоюза и другие страны. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал это попыткой госпереворота, его поддержали Боливия, Россия, Белоруссия, Иран, Китай и другие страны.

После отставки президента Боливии Эво Моралеса обязанности временного руководителя возложила на себя вице-спикер сената Жанин Аньес. Россия признала ее и. о. президента Боливии.

Подробнее о ситуации в Венесуэле читайте в материале “Ъ” «Венесуэльская оппозиция ждет помощи с севера».

Подробнее об отставке господина Моралеса читайте в материале “Ъ” «Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на стольких выборах».