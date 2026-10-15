Маск заявил, что Зеленскому пора уйти в отставку
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует уйти в отставку, заявил американский бизнесмен, гендиректор SpaceX Илон Маск. Аналогичного мнения придерживается президент США Дональд Трамп.
Господин Маск отреагировал на публикацию в соцсети X, в которой один из пользователей раскритиковал интервью господина Зеленского английскому телеведущему Пирсу Моргану. В опубликованном фрагменте интервью украинский президент сказал, что не хочет «продавать свою страну». «И так бойня продолжится... Зеленскому время уйти»,— прокомментировал Илон Маск.
10 октября господин Трамп заявил, что Украине пришло время выбрать нового президента. По его мнению, Владимир Зеленский мог неоднократно положить конец конфликту с Россией, но «выбирает этого не делать». Господин Зеленский ответил, что Украина проведет выборы при согласии России на 60-дневное перемирие. Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента истек 20 мая 2024 года. Он продолжает работать, поскольку в стране действует военное положение.