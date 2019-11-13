Израиль отстрелялся компромиссом

Ликвидация Израилем одного из командиров палестинской группировки «Исламский джихад» в секторе Газа привела к самой серьезной эскалации палестино-израильского конфликта за последние месяцы. В среду палестинцы продолжали выпускать ракеты по территории Израиля, а израильские военные отчитались об уничтожении завода по производству боеприпасов и ряда других объектов «Исламского джихада». Обострение конфликта в числе прочего может сыграть решающую роль в формировании в Израиле правительства национального единства, что позволит избежать третьих за год парламентских выборов.

Число жертв обострения палестино-израильского конфликта в среду продолжало расти. За два дня, по данным палестинских властей на вечер среды, в секторе Газа погибли 23 человека, свыше 70 получили ранения. В Израиле за медицинской помощью обратились примерно 50 человек. Большинство из них жаловались на психологические проблемы в связи с обстрелами или же пострадали по дороге в бомбоубежища.

Эскалация конфликта началась после того, как в ночь на вторник в ходе спецоперации Израиля в секторе Газа был уничтожен один из командиров палестинской группировки «Исламский джихад» Бахаа Абу аль-Ата. Вместе с исламистом погибла его жена, несколько человек получили ранения. По словам израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, решение о ликвидации было принято еще на прошлой неделе. «Этот человек был генератором терроризма и бомбой с часовым механизмом. Он автор сотен нападений, запуска сотен ракет по нам»,— заявил господин Нетаньяху во вторник.

По информации израильских СМИ, Бахаа Абу аль-Ата подчинялся лично генсеку «Исламского джихада» Зияду Нахалю, который базируется в Дамаске. Утверждается, что в последнее время он занимался подготовкой масштабных атак против израильтян по заданию Ирана. Кроме того, именно этот человек стоял практически за всеми последними обстрелами территории Израиля. Видеоролик о том, как Биньямин Нетаньяху прервал свой предвыборный митинг в Ашдоде во время обстрела в сентябре этого года, буквально взорвал израильские соцсети.

Похороны одного из командиров палестинской группировки «Исламский джихад» Бахаа Абу аль-Ата Фото: Mohammed Salem, Reuters

В Израиле подчеркивают, что спецоперация в Газе стала «исключительным случаем» и пока армия не намерена возвращаться к «точечной ликвидации террористов». При этом одновременно израильские ВВС атаковали дом еще одного лидера «Исламского джихада» Акрама Аджури в Дамаске, погиб его сын.

«Исламский джихад» не стал медлить с ответом. Десятки ракет и минометных снарядов полетели в сторону Израиля, причем в зону обстрела попал не только юг страны, который граничит с сектором Газа, но и центр. Во вторник были отменены занятия в школах от Тель-Авива до Сдерота, частично приостановлено движение поездов. В среду, после ночного перерыва, палестинцы возобновили обстрелы. Всего, по данным на вечер среды, по Израилю было выпущено более 250 ракет. При этом в «Исламском джихаде» заявили о гибели в результате израильских обстрелов еще одного своего высокопоставленного члена — командующего Центральной бригадой вооруженного крыла движения Халеда Фараджа. Израильские военные также отчитались об уничтожении завода по производству боеприпасов и ряда других объектов «Исламского джихада».

В последнее время подобные вспышки конфликта между Израилем и группировками в секторе Газа длятся несколько дней, затем стороны договариваются о прекращении огня при посредничестве Египта. В этот раз без Каира также не обойдется. Еще во вторник вечером спецкоординатор ООН по Ближнему Востоку Николай Младенов срочно вылетел в египетскую столицу для обсуждения ситуации, хотя буквально за несколько часов до этого лидеры палестинских группировок в секторе Газа заявляли, что о переговорах говорить рано. «Приоритетным на текущий момент является ответ на действия Израиля, разговоры о посредничестве или вмешательстве для приостановки ответа сил сопротивления неприемлемы»,— заявил агентству «РИА Новости» официальный представитель «Исламского джихада» Мусаб аль-Бурейм. Впрочем, подобные заявления звучали и раньше и не мешали договоренностям о прекращении огня.

Эскалация конфликта произошла в критический для израильских политиков момент. Выборы в Кнессет состоялись 16 сентября, а в стране до сих пор нет правительства. Впервые за десять лет Биньямин Нетаньяху не смог сформировать кабинет министров, и это право получил лидер центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц. Отведенный ему срок истекает 20 ноября. Если господин Ганц не добьется успеха, попытать удачу сможет любой из депутатов Кнессета. Напомним, что глава правительства Израиля должен заручиться поддержкой парламентского большинства (как минимум 61 депутата). На данный момент у правого лагеря во главе с Биньямином Нетаньяху — 56 мандатов. Бени Ганц мог рассчитывать только на 44 голоса, но у него был шанс пройти утверждение в Кнессете и сформировать «правительство меньшинства» при двух практически невыполнимых условиях. Первое — согласие «Объединенного арабского списка» поддержать правительство Ганца, не входя в него. Второе — нейтральная позиция партии «Наш дом Израиль» во главе с Авигдором Либерманом при голосовании.

Примечательно, что год назад на фоне аналогичных обстрелов израильской территории из сектора Газа Авигдор Либерман покинул пост министра обороны. В конечном итоге это привело к развалу правительства и новым выборам. Сейчас господин Либерман заявляет, что готов поддержать правительство национального единства на основе предложения президента Израиля Реувена Ривлина о ротации между Биньямином Нетаньяху и Бени Ганцем, а также при условии, что в кабинете министров не будет представителей религиозных партий. Однако до сих пор «Ликуд» отказывался расторгнуть союзническое соглашение с религиозными партиями, составляющими существенную силу правого блока. В то же время «Кахоль-Лаван» обещал своим избирателям сформировать правительство без Биньямина Нетаньяху. Ситуация оказалась настолько тупиковой, что в Израиле не исключали проведения третьих выборов за год.

Однако эскалация вокруг сектора Газа окончательно похоронила и без того призрачные надежды на формирование правительства меньшинства.

Бени Ганц не сможет опереться на поддержку «Объединенного арабского списка», чьи депутаты резко раскритиковали израильскую операцию в Газе, назвав «хладнокровным убийством» ликвидацию командира «Исламского джихада». Отметим, что «Кахоль-Лаван», несмотря на оппозицию к Биньямину Нетаньяху, полностью поддержал действия армии.

В среду близкая к Биньямину Нетаньяху газета «Исраэль ха-Йом» сообщила, что три из четырех лидеров «Кахоль-Лаван» готовы согласиться на предложения президента о правительстве национального единства. По информации издания, сомнения у них вызывает лишь вопрос, уйдет ли Биньямин Нетаньяху в отставку в случае предъявления ему обвинений. Напомним, что пока еще действующий премьер-министр проходит по трем уголовным делам. Его подозревают в злоупотреблении общественным доверием и коррупции, однако официальных обвинений еще не предъявлено. Это может произойти до конца года, хотя Бени Ганц надеялся, что ситуация разрешится до того, как истечет отведенный ему срок на формирование правительства.

Предполагается, что в четверг Авигдор Либерман встретится и с Бени Ганцем, и с Биньямином Нетаньяху. В Израиле надеются, что, если встречи в очередной раз не будут отложены, политический расклад сил в стране наконец-таки прояснится.

Марианна Беленькая