Сергей Лавров дал руку Москвы на отсечение

Видение России как мирового полицейского — это «исключительно западное изобретение». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Парижском форуме мира. В ходе панельной дискуссии он призвал других участников обсудить, «куда же мы идем». За тем, как после этого министр отвечал на вопросы о подготовке России к выборам президента США, а также удивлялся, почему до сих пор никто не нашел «руку Москвы» в недавней смене власти в Боливии, следила в Париже корреспондент “Ъ” Галина Дудина.

Парижский форум мира — одна из ключевых внешнеполитических инициатив президента Франции Эмманюэля Макрона. Это дискуссионная площадка с участием политиков, бизнесменов и гражданских активистов из полусотни стран. Впервые форум прошел год назад — в столетнюю годовщину со дня окончания Первой мировой войны. Президент Эмманюэль Макрон признался, что «второе "издание" форума — самое сложное». В первой встрече, по его словам, было «обаяние неизвестного», и участие в ней приняли сразу шесть десятков мировых лидеров. А второй форум хотя и доказывает, что мероприятие стало традиционным, уже вызывает больше вопросов.

Впрочем, у председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (правда, в должность она еще не вступила) вопросов не возникло. «В этом году мы отмечаем 30 лет со дня падения Берлинской стены. И, конечно, мы отмечаем конец братоубийственной Первой мировой войны. Она сказалаcь на всех,— заявила госпожа фон дер Ляйен участникам форума.— Мы никогда не забудем то худшее, на что способно человечество, и будем строить лучшее будущее. Нас объединяют память и желание действовать». «Нам нужны вы все, главы правительств, компании, журналисты, активисты, ваше знание и экспертиза,— обратилась Урсула фон дер Ляйен к аудитории.— Это единственный путь к миру. Евросоюз всегда готов быть вашим партнером».

Российским видением того, что объединяет и раскалывает современный мир, с участниками форума поделился Сергей Лавров. Послушать его собрались полторы сотни человек. В краткой вступительной речи министр повторил тезисы, о которых говорил и раньше. Например, о том, что Западу следовало бы перестать диктовать остальным странам, как жить. «Мы должны принять реальность,— призвал коллег Сергей Лавров.— Мы не можем игнорировать интересы ни одной группы стран, включая Запад. Но он не должен пытаться представлять себя в качестве окончательного судьи и прокурора». «Давайте обсудим, куда же мы идем»,— открыл Сергей Лавров дискуссию с аудиторией.

«Я правильно понимаю, что если подытожить то, о чем вы говорили, то во всем виноват Запад?» — уточнила модератор Нора Мюллер из Фонда имени Кёрбера. Министр быстро сориентировался: «Не во всем, только в собственных ошибках».

При этом Сергей Лавров заверил аудиторию, что сама Россия на роль «судьи и прокурора» ни в коем случае не претендует. «Такая позиция по поводу России как мирового полицейского — это исключительно западное изобретение»,— заявил он. Отвечая на вопрос о том, ведет ли Россия на Ближнем Востоке неоколониальную политику, министр сказал: «Мы были приглашены (в Сирию.— “Ъ”) легитимным правительством. Я не думаю, что это подходит под определение "колониализм"».

В ответ на просьбу сказать, как РФ готовится к президентским выборам 2020 года в США, министр отшутился: «Мы решим эту проблему, не волнуйтесь».





Кроме того, он рассказал на форуме: «Мы привыкли к тому, что Россию считают заинтересованной во всем, что происходит в мире: отравление (экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.— “Ъ”) в Солсбери, "Брексит", Каталония. Недавно нас упоминали в контексте ситуации (то есть беспорядков.— “Ъ”) в Чили... Я думал, почему же нас не упоминают в отношении событий в Ираке, Ливане и сейчас в Боливии? Нас не обвинили в происходящем в Боливии (накануне там под давлением протестующих в отставку ушел президент Эво Моралес.— “Ъ”), это на самом деле странно».

Организаторы форума изначально надеялись на то, что отвечать на вопросы о России будет президент Владимир Путин. Во всяком случае, минувшим летом он подтвердил получение приглашения и сказал, что постарается приехать. Однако в итоге делегацию возглавил Сергей Лавров.

Между тем во французскую столицу из РФ приехали не только дипломаты — были там и бизнесмены, и представители гражданского общества.

Главная цель Парижского форума мира — развитие проектов в области культуры, образования, экологии и высоких технологий. Всего на форуме этого года их около сотни. А российских среди них — пять.

Один проект позволяет ранжировать предприятия по воздействию на окружающую среду. Другой поддерживает НКО в области здравоохранения. Третий представлен «Трианонским диалогом» и касается культуры и образования. Четвертая инициатива называется «Чистые игры». «Мы проводим соревнования для волонтеров, активистов и всех желающих по сбору и сортировке мусора»,— объяснил “Ъ” один из руководителей проекта Дмитрий Селин. По его словам, «Чистые игры» по некоммерческой франшизе прошли уже более чем в 300 городах России и еще в 16 странах, в том числе в Японии, Китае, Вьетнаме и Индии.

Наконец, пятый российский проект реализуется «Лабораторией Касперского». Он называется «Инициатива по информационной прозрачности» (Global Transparency Initiative). «Есть большая проблема, что технологическим компаниям никто не верит. Непонятно, что внутри технологий, что у вас в телефоне, какие ваши данные передаются и как вообще все это работает,— заявил “Ъ” вице-президент по связям с госорганами "Лаборатории Касперского" Антон Шингарев.— Это большая проблема для всех технологических компаний, и все отвечают на нее по-разному. Наш ответ — это ряд мер, направленных на объяснение того, как мы работаем, какие данные собираем, куда направляем и как храним. Все это направлено на повышение доверия пользователей».

«Идея форума заключалась в том, чтобы мы могли ежегодно встречаться и смотреть, как можем помочь сохранить мир. Через конкретные проекты, не правительственные, а предложенные населением, различными НКО»,— пояснила “Ъ” посол Франции в РФ Сильви Берманн. О том, что речь идет «не просто о разговорах, а о действии, о конкретных проектах», “Ъ” рассказала также Нора Мюллер. «Здесь много говорят о мультилатерализме, многостороннем подходе и попытке свести вместе всех ключевых игроков — не только государства, но и компании, НКО, активистов, которые вносят свой вклад в мирное развитие»,— напомнила она. И добавила: «Когда они собираются вместе, вот тогда можно действительно что-то сделать».