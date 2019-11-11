«Он верил, что без него система не будет работать» Зарубежные СМИ — об отставке президента Боливии Эво Моралеса

В воскресенье президент Боливии Эво Моралес, правивший страной почти 14 лет, объявил о своей отставке. На этот шаг его вынудили пойти военные, обеспокоенные трехнедельными протестами, вспыхнувшими после объявления результатов президентских выборов, когда основной соперник Эво Моралеса Карлос Меса не признал своего поражения. Ряд латиноамериканских стран назвали произошедшее госпереворотом. Как отреагировали на уход президента Моралеса зарубежные СМИ — в подборке “Ъ”.

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)

В своем телеобращении Моралес был невозмутим. Он заявил, что стал жертвой переворота и что продолжит бороться против того, что он назвал олигархией, которая захватила Боливию в свои лапы.

Его правление стало одним из самых длительных среди всех президентов Латинской Америки. Впервые он пришел к власти в 2006 году, на «левой волне», в ходе которой президенты левого толка были избраны либо укрепили свою власть в регионе. Большинство из них либо уже ушли, либо переживают существенные экономические и политические проблемы, например авторитарный лидер Венесуэлы Николас Мадуро. С уходом Моралеса Латинская Америка потеряла видного деятеля антиамериканского движения, которое недавно было вдохновлено протестами против чилийского президента, поборника глобализации Себастьяна Пиньеры.

The Washington Post (Вашингтон, США)

Поразительная скорость событий в минувшее воскресенье привела к позорному концу одного из ветеранов среди лидеров региона. Первый выходец из коренного населения, ставший президентом, пользовался поддержкой благодаря его борьбе с бедностью и трансформации городов за счет государственных инвестиций, даже несмотря на рост критики в адрес его авторитаризма. В конце концов 60-летний социалист, который некогда одерживал убедительные победы на выборах, оказался в изоляции. Главы вооруженных сил и полиции призвали Моралеса уйти, к отставке призвал и крупнейший профсоюз — если это поможет спасти страну от стремительного падения во власть толпы.

Изгнание Моралеса, который был видным сторонником авторитарных режимов левого толка в Венесуэле и на Кубе, меняет баланс левых сил в Латинской Америке, потерявшей одного из самых заметных руководителей. Такой исход разделил мнения в регионе — правительства правого толка в основном никак не отреагировали на события в Боливии, а правительства левого толка подвергли критике его отставку, назвав это неприятным воспоминанием о временах военных переворотов.

Der Spiegel (Гамбург, Германия)

Когда армия принуждает досрочно уйти в отставку демократически избранного президента, как сейчас в Боливии, обычно это называют путчем. Но что если свержение президента всенародно поддерживается, так как он добился своего недавнего переизбрания путем манипуляций на выборах?

Эти вопросы разделили не только Боливию, но и всю Южную Америку. Уход в отставку левого президента Эво Моралеса под давлением армии вверг Боливию в институциональный и политический кризис. Между противниками Моралеса, преимущественно из среднего класса, и общественными движениями, поддерживающими его, разверзлась непреодолимая пропасть… Первый президент из коренного населения страны превратился на своем посту в автократа.

Моралес мог бы войти в историю Боливии как великий президент, если бы он отказался от переизбрания после трех сроков на посту. Но его жажда власти оказалась сильнее. После Венесуэлы и Никарагуа Боливия стала третьей демократией в Латинской Америке, которая разрушается изнутри, потому что левый каудильо хочет увековечить себя во власти. В случае Боливии это особенно трагично, потому что Моралес принес своей стране самый долгий период политической стабильности и экономического благополучия в ее истории.

Sueddeutsche Zeitung (Мюнхен, Германия)

На посту президента Боливии Эво Моралес сделал много правильных вещей… Но, к несчастью, он верил в то, что без него система не будет работать. Ради того чтобы продолжать править, он не раз нарушал конституцию и наносил урон демократии. И его настигла расплата за это…

Теперь левые не только в Боливии, но и по всей Латинской Америке говорят о путче, и на самом деле этот уход окружен дурным запахом грабежей и политических поджогов. Но в конце концов вина за это лежит на самом Моралесе.

Если бы он вовремя ушел или взрастил в рядах своих сторонников преемника с хорошими шансами на выборах, он мог бы с почетом уйти в отставку, не вызвав народного гнева.

Вот так функционирует демократическая политика. Большинство боливийцев запомнили бы Моралеса как одного из своих немногих хороших президентов. Или как того, кто по крайней мере попытался быть таким.

Но Моралес хотел большего, он хотел безграничной власти. Теперь он нанес вред делу всей своей жизни и оставил после себя страну в огне. Все-таки многогранное боливийское общество показало, что демократия важна для него, важнее, чем сомнительная стабильность под властью все более одинокого и все более оторванного от реальности каудильо. Своим быстрым уходом с поста в воскресенье Моралес по крайней мере продемонстрировал, что он не похож на Николаса Мадуро в Венесуэле, который всеми силами цепляется за власть, хотя ситуация в его стране ужасна. Этим Моралес оказал Боливии последнюю услугу.

Liberation (Париж, Франция)

Наверно, это было единственное возможное решение кризиса, который охватил Боливию после президентских выборов 20 октября: около 17 часов воскресенья Эво Моралес объявил в ходе телевизионного обращения об уходе с поста президента… До этого неожиданного объявления Боливия, казалось, оказалась в безвыходной ситуации. А обещание провести новые всеобщие выборы, сделанное чуть ранее, на ситуацию никак не повлияло…

Эпоха Моралеса, завершившаяся вчера, позволяла самой бедной стране Латинской Америки в течение 15 лет ощущать стабильность, а качество жизни самых бедных граждан постоянно улучшалось. Теперь же граждане не знают даже, кто будет руководить страной до следующих выборов. На последние выборы ныне покидающий свой пост глава государства шел с лозунгом «С Эво есть уверенность в будущем». Три недели спустя Боливия, кажется, не уверена уже ни в чем.

Morning Star (Лондон, Великобритания)

Сообщения о том, что в Боливии осуществляется переворот против переизбранного на новый срок президента Эво Моралеса, показывают, что Латинская Америка остается полем отчаянной битвы между прогрессом и реакцией.

На континенте, который США с XIX века считают своим задним двором, она выливается в борьбу за независимые государства, которые могут сами прокладывать свои собственные пути в противостоянии силам, стремящимся открыть их природные ресурсы для эксплуатации американскими корпорациями и подчинить их внешнюю политику Вашингтону…

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Схема знакомая. Стратегии менялись в зависимости от конкретной страны, но если левые правительства не отвергались на выборах, в игру вводили другую тактику… В Венесуэле и Никарагуа оппозиция проигнорировала результаты выборов, которые им не понравились. Избирательная система Венесуэлы, которая не допускает фальсификаций и которую президент США Джимми Картер называл лучшей в мире, не стала препятствием для оппозиционных партий. Они заявили без всяких доказательств, что голоса были сфальсифицированы, или вообще отказались участвовать в выборах.

Такие безосновательные утверждения затем транслируются по всему миру легко управляемыми западными медиамонополиями, и когда правые боевики выходят на улицы, сжигая насмерть сторонников правительства… и швыряя бензиновые бомбы в полицию, мы видим сообщения о «массовых протестах за демократию, подавляемых злобной тиранией»…

Боливия при Моралесе вывела миллионы людей из нищеты. Закон о правах матери-земли, основанный на традициях коренных народов,— это не бессмысленная фантазия, а конструктивная политика, поддерживающая устойчивое использование природных ресурсов и законодательный запрет на загрязнение воздуха и воды, чему были бы не против поучиться миллионы людей и в нашей стране.

Но этот лидер, который пришел к власти при поддержке движения, требующего, чтобы углеводородные ресурсы Боливии были взяты под госконтроль для общественного блага, а не эксплуатировались иностранными компаниями, является занозой в боку США. Вот почему против него совершается переворот. Левые на международном уровне должны поддержать Моралеса и партию «Движение к социализму».

Перевели Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Евгений Хвостик