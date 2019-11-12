ВТБ подпишется на «Ростелеком» В правительстве утвердили цену акций оператора для допэмиссии в пользу банка

Как стало известно “Ъ”, в правительстве утвердили размещение голосующих акций «Ростелекома» в рамках допэмиссии по закрытой подписке в пользу ВТБ по цене 93,21 руб. Предполагается, что ВТБ выкупит акции «Ростелекома» на общую сумму 66 млрд руб.

В правительстве согласовали оценку голосующих акций «Ростелекома» для допэмиссии в пользу ВТБ по 93,21 руб. за акцию, сообщил “Ъ” источник, знакомый с условиями сделки. Информацию об оценке одной обыкновенной акции «Ростелекома» в пресс-службах компании и ВТБ не комментируют. Цену размещения дополнительных акций «Ростелекома» 13 ноября определит совет директоров оператора, следует из повестки заседания, опубликованной компанией 11 ноября.

По данным “Ъ”, в правительство была представлена оценка одной обыкновенной акции «Ростелекома» и 55% долей в уставном капитале оператора связи ООО «Т2 РТК Холдинг» (оказывает услуги под брендом Tele2).

Отчет об оценке датирован 8 октября 2019 года, все активы оценивались по состоянию на 31 декабря 2018 года. Указанная в нем стоимость 55% доли «Т2 РТК Холдинг» — 132 млрд руб. Стоимость одной обыкновенной акции «Ростелекома» в составе 100% пакета обыкновенных акций составила 100,6 руб. Привилегированные акции «Ростелекома» оценщик оценил с дисконтом в 16% к обыкновенным, утверждает источник “Ъ”, близкий к оператору.

Как сообщал “Ъ” 11 ноября, по условиям сделки ВТБ подпишет договор о выкупе около 708 млн обыкновенных акций «Ростелекома». Оператор рассчитывает привлечь в результате допэмиссии 66 млрд руб., уточнил собеседник “Ъ”. Ранее о такой же оценке сообщал РБК. 11 ноября “Ъ” писал, что допэмиссия может оцениваться примерно в 56 млрд руб. исходя из рыночных котировок акций на 8 ноября 2019 года.

Сделка проходит в рамках консолидации «Ростелекомом» 55% «Т2 РТК Холдинга». «Ростелеком» уже контролирует 45% «Т2 РТК Холдинга», остальные 55% у Tele2 Russia Holding AB (50% в нем принадлежат ВТБ, 40% — Invintel B.V. Алексея Мордашова, 10% — банку «Россия» Юрия Ковальчука и его партнеров).

Как сообщал “Ъ”, «дочка» «Ростелекома» «Мобител» и Tele2 Russia Holding AB заключат договор об обмене 10% обыкновенных акций «Ростелекома» на 10% долей в «Т2 РТК Холдинге». Еще 45% «Т2 РТК Холдинга» «Ростелеком» выкупит у Tele2 Russia Holding AB, оплатив денежными средствами. 12 ноября ФАС одобрила ходатайство «Ростелекома» об увеличении доли в «Т2 РТК Холдинг» до 100%.

По нынешним условиям сделки, за 45% «Т2 РТК Холдинга» «Ростелеком» заплатит 108 млрд руб. денежных средств из которых 66 млрд руб., как предполагается, он привлечет в результате допэмиссии в пользу ВТБ.

За 66 млрд руб. «Ростелеком» приобретет 27,5% «Т2 РТК Холдинга». В рамках договора мены стороны признали равноценной стоимость 10% обыкновенных акций «Ростелекома» и 10% «Т2 РТК Холдинга» — 24 млрд руб. Из каких источников будут привлечены еще 42 млрд руб. для выкупа 17,5% «Т2 РТК Холдинга», в пресс-службе «Ростелекома» оперативно не уточнили.

Владислав Новый