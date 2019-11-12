СМИ: у экс-главы Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева отберут гражданство Кипра

Бывшего совладелеца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева лишат кипрского гражданства, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на источники. Он оказался в числе девяти россиян, у которых решили забрать «золотые паспорта».

В начале ноября стало известно, что власти Кипра решили аннулировать гражданство 26 человек, которые получили его в рамках программы «Гражданство за инвестиции». Среди них девять россиян, имена которых не назывались.

По данным издания, господин Ананьев получил гражданство по программе для инвесторов, которую не одобряет Евросоюз из-за отсутствия прозрачности. В октябре власти Кипра начали проверять, насколько обоснованно инвесторы получили гражданство страны. «Золотые паспорта» должны были забрать у тех людей, которые получили их с нарушениями, находятся под санкциями или подозреваются в преступлениях.

Адвокат Сергей Ковалев однако заявил, что Дмитрия Ананьева не лишали кипрского гражданства. «Мне подтвердили, что никто не уведомлял, не обращался, это полностью не соответствующая действительности новость»,— сообщил он RNS.

Напомним, бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых заочно арестовали в сентябре этого года. Они обвиняются в хищениях у банка на 66 млрд руб. и $575 млн. Банкиры скрываются, их местонахождение неизвестно.

Подробнее об аресте братьев Ананьевых — в публикации “Ъ” «Розыск в Шамбалу не ведет».

Об аннулировании паспортов читайте в материале “Ъ FM” «У россиян забирают "золотые паспорта"».