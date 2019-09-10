Суд заочно арестовал братьев Ананьевых по обвинению в растрате более 100 млрд рублей

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывших владельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых, которые находятся в международном розыске, сообщает ТАСС. Их обвиняют в растрате 66 млрд руб. и $575 млн (37,7 млрд руб. по курсу на 10 сентября).

Следователь в суде по избранию меры пресечения рассказал, что кроме всего прочего идет расследование по факту растраты «неустановленными лицами» имущества Промсвязьбанка на сумму более 102 млрд руб. и по причинению ущерба банку на сумму не менее 100 млн руб.

Где сейчас находятся банкиры — неизвестно. По данным «РИА Новости», они могли скрыться за границей.

По данным “Ъ”, уголовное дело может быть связано с расследованием выдачи банком «Глобэкс» кредитов компаниям, входящим в ООО «Группа "Техносерв"». Рассматриваются несколько эпизодов, в частности хищение кредитных досье и купля-продажа ценных бумаг за один день до ввода временной администрации в Промсвязьбанк.

Братья Ананьевы в 2017 году занимали третье место в списке богатейших семейных кланов Forbes с состоянием $2,7 млрд. Через год сумма уменьшилась до $700 млн.

В 2017 году Промсвязьбанк стали санировать. Сейчас он существует как опорный банк для операций по гособоронзаказу. Единственным акционером сейчас выступает Росимущество. Новые владельцы банка требуют от братьев Ананьевых вернуть 282 млрд руб.

Подробнее об уголовном деле против братьев Ананьевых читайте в материале “Ъ” «СКР провел кредитную линию к Алексею Ананьеву».

Подробнее об аресте — в публикации “Ъ” «Розыск в Шамбалу не ведет».