Власти Кипра аннулировали гражданство девяти россиян

Правительство Кипра приняло решение аннулировать гражданство 26 человек, которые получили его в рамках программы «Гражданство за инвестиции», сообщает Cyprus-Mail со ссылкой на министра внутренних дел Константиноса Петридеса. Как уточняет AlphaNewsLive, «золотых паспортов» лишились девять граждан России, один малайзиец, два кенийца, пять китайцев, один иранец и восемь камбоджийцев. Имена лиц, которые лишились кипрских паспортов, не называются.

В 2018 году сообщалось, что среди нескольких сотен человек, которые подали прошение о предоставлении кипрского гражданства, был российский бизнесмен Олег Дерипаска. Его представитель объяснил это тем, что «широкий круг бизнес-интересов Олега Дерипаски подразумевает необходимость постоянных передвижений по миру». Кроме того, сообщалось, что власти Кипра тогда же предложили гражданство другому российскому миллиардеру — Виктору Вексельбергу. Он, скорее всего, это предложение отклонил, так как его представитель настаивает, что у бизнесмена есть только российский паспорт.

Накануне президент Кипра Никос Анастасиадис пообещал в рамках проверки программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции отобрать гражданство у тех лиц, кто получил его по ошибке. Таких случаев, по его словам, немного, но один из них относится к находящемуся в международном розыске малайзийскому финансисту Джо Лоу, обвиняемому в выводе миллиардов долларов из государственного инвестиционного фонда.

Подробнее читайте в публикации “Ъ”«Кипр отзывает гражданства».