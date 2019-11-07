У россиян забирают «золотые паспорта»

Девять россиян лишились паспортов Кипра. Теперь юристы и СМИ гадают, кто эти люди. Всего власти островного государства отозвали гражданство у 26-ти человек, получивших документы в обмен на €2 млн инвестиций. Больше всех, как сообщает местная пресса, досталось россиянам. Их имена не раскрываются. Официальная Никосия считает, что эти россияне обзавелись паспортами незаконно. Кто из россиян мог лишиться кипрского гражданства? И есть ли альтернатива этим документам? Выяснял Григорий Колганов.

Девять человек — это не только сами инвесторы, но и члены их семей. Кто они, официально не называется, но СМИ вспомнили, что кипрскими паспортами в свое время обзавелись некоторые российские миллиардеры. Были также политические деятели, добавляет заместитель генерального директора «Трансперенси Интернешнл – Россия» Илья Шуманов. Он полагает, что лишенцы, наверняка, окажутся с громкими именами, а их пример будет наукой многим другим состоятельным россиянам: «Помимо олигархов, это Рыболовлевы, Ананьевы, Дерипаска, сенатор Виктор Пичугов, еще несколько бывших членов Совета федерации. На одного из них до недавнего времени было заведено уголовное дело о мошенничестве.

Я думаю, что кого-то громкого однозначно должны будут назвать, иначе это все зря затевали.





Количество россиян, которые хотят получить "золотые паспорта", значительно сократится».

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Девять граждан России — капля в море. По данным властей Евросоюза, только в позапрошлом году паспортами Кипра обзавелись 1,3 тыс. россиян. Документ позволяет въезжать без визы в полторы сотни стран, жить по упрощенной регистрации в ЕС и платить налоги по низким ставкам.

Есть ли какая-то альтернатива столь привлекательным условиям? Кое-что может предоставить та же Европа, говорит специальный советник по санкционному праву коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин. Но там либо дороже, либо требования жестче, добавляет он: «Сейчас проще получить паспорт в Греции или той же Великобритании. Разговоры идут, но программа не закрыта. Мальта, Монако пока еще выдают паспорта, и проверки там проще, но для этого там нужно купить какую-то недвижимость. В Германии до сих пор есть программа репатриации. А если человек найдет у себя израильские корни, то получит паспорт Израиля».

Кипр, по сути, кусает руку кормящую: за счет «золотых паспортов» бюджет страны получил порядка €7 млрд. Но официальный Брюссель неоднократно намекал Никосии, что программа ему не нравится: ее могут использовать для отмывания денег и подрыва безопасности ЕС. И, судя по всему, ссориться островному государству с материковой Европой совсем не хочется.

Какие еще есть варианты «золотых паспортов» для россиян? Начальник отдела правого обеспечения международных проектов компании «Новая инвестиционная группа» Владислав Горобинский предлагает довольно экзотический список: «Более дешевая альтернатива — это паспорта Карибских стран: Сент-Люсия, Антигуа и Барбуда. Но должны быть очень серьезные основания для того, чтобы получить паспорт Карибских стран.

Я их оцениваю как дорогие визы: все эти паспорта дают право свободно перемещаться по миру.

По поводу налогового планирования, если кипрское гражданство еще позволяло это делать, то с карибскими паспортами — только уехать туда и жить».

Если карибский климат состоятельному россиянину по каким-то причинам не подходит, можно попробовать переместиться севернее — в США. При всей внешней строгости, Соединенные Штаты весьма охотно и даже относительно недорого меняют гражданство на деньги, правда, подождать придется подольше, рассказывает Юрий Моша, руководитель компании «Второй паспорт», чья штаб-квартира расположена в Нью-Йорке: «Несмотря на то, что США вводят санкции против России, они очень хорошо относятся к открытию банковских счетов, к виду на жительство для россиян. Сначала нужно получить грин-карту, вид на жительство и только потом через пять лет можно получить паспорт, сдав несложный экзамен даже с плохим английским. Стоят услуги адвоката порядка $10 тыс., а инвестиционное вложение составит $200-250 тыс.»

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Помимо отзыва гражданства, Кипр обсуждает возможность раскрытия имен всех иностранцев, получивших «золотые паспорта». Ранее на такие меры пошла Мальта. Все это, кажется, дает возможность состоятельным россиянам проявить, наконец, свой патриотизм. Или не оставляет шансов его не проявить.

О том, что некоторые владельцы «золотых паспортов» лишатся их, президент Кипра Никос Анастасиадис объявил в минувший понедельник. Поводом стали несколько громких историй. В частности, местные СМИ выяснили, что четыре года назад гражданство острова получил малазиец Джо Лоу, которого на родине подозревают в выводе $4,5 млрд.