Убийство аспирантки в Санкт-Петербурге

9 ноября в Санкт-Петербурге из реки Мойка достали 63-летнего мужчину — им оказался историк, доцент СПбГУ Олег Соколов. В его рюкзаке нашли отпиленные женские руки и травматический пистолет, а по месту жительства преподавателя — женское тело и окровавленную пилу. Останки принадлежат выпускнице Института истории СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой он сожительствовал. В тот же день Олег Соколов оформил явку с повинной и признался в ее убийстве. Кадры с места событий — в фотогалерее “Ъ”.