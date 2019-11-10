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9 ноября в Санкт-Петербурге следователи задержали историка, реконструктора и доцента СПбГУ Олега Соколова по подозрению в убийстве

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Убийство аспирантки в Санкт-Петербурге

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9 ноября в Санкт-Петербурге из реки Мойка достали 63-летнего мужчину — им оказался историк, доцент СПбГУ Олег Соколов. В его рюкзаке нашли отпиленные женские руки и травматический пистолет, а по месту жительства преподавателя — женское тело и окровавленную пилу. Останки принадлежат выпускнице Института истории СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой он сожительствовал. В тот же день Олег Соколов оформил явку с повинной и признался в ее убийстве. Кадры с места событий — в фотогалерее “Ъ”.


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