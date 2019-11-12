Глава привительства России

11 ноября президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства, на котором приравнял нежелание делать прививку от гриппа к самострелу. Перед тем как бежать прививаться, специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников успел написать об этом событии.

Начало совещания было, можно сказать, невинным. То есть Владимир Путин попросил высказаться о первых итогах эксперимента по новому налоговому режиму — для самозанятых.

Оказалось, что самозанятым нравится то, как их облагают налогом.

— Более 260 тыс. так называемых самозанятых зарегистрировано,— сообщил Антон Силуанов,— причем список профессий достаточно широкий… Более 50% самозанятых, которые были зарегистрированы,— это новые люди, которые ранее не платили налоги.

Очевидно, что эксперимент, который провели в четырех регионах, признан удачным и будет распространен на всю страну. То есть повезет всем самозанятым без исключения: они заплатят за все.

Владимир Путин все-таки поинтересовался, что про это думает председатель правительства.

— Владимир Владимирович,— кивнул Дмитрий Медведев,— мы обсуждали это и с представителями бизнес-сообществ, они тоже считают, что итоги очень неплохие… Так что мы можем выводить!

Последняя фраза была смутной, предстояло понять, что она означает. Возможно, речь идет о выводе эксперимента за пределы нескольких регионов. Возможно, и что-то иное.

Затем обсудили ситуацию с третьим этапом амнистии капитала (видимо, таким же решающим, как второй и первый):

— Закон об амнистии капитала установил абсолютный запрет на использование деклараций, поданных в ходе амнистии капитала, в качестве основания для уголовного преследования,— произнес президент,— тем не менее такие факты имели место. Президиум Верховного суда дал разъяснения по этому вопросу. Что сейчас происходит на практике?

— В ходе одного из судебных разбирательств стало известно,— пояснил готовый (или даже подготовившийся) к вопросу Антон Силуанов,— что следственные органы получили разрешение суда на истребование специальной декларации у налоговых органов. Это стало причиной обращения в Верховный суд на предмет трактовки гарантий, которые содержатся в законодательстве об амнистии капиталов. И 30 октября текущего года президиум Верховного суда высказал свою позицию об абсолютном запрете использовать декларации, которые были получены в рамках амнистии капиталов, как доказательство по уголовным делам… Считаем, что абсолютно справедливое было принято решение президиумом Верховного суда.

То есть и с этим разобрались.

После разговора с министром транспорта Евгением Дитрихом об итогах сезона (он был, если коротко, хорош), Владимир Путин приступил к действительно интересующей его теме:

— У нас уже середина ноября, хотя погода в европейской части аномально теплая, тем не менее все-таки гриппозный сезон уже в стране в целом наступает или наступил. За последние 13 лет у нас более чем в 13 раз сократилась заболеваемость гриппом! Как идет у нас вакцинация в этом году?

Владимир Путин, во-первых, очень не любит болеть, а во-вторых, очень не любит делать прививки. И вот он сейчас добровольно поместил себя между двумя этими жерновами.

Пояснения давала министр здравоохранения Вероника Скворцова, и становилось страшновато:

— В этом году ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения.— “Ъ”) опубликовала актуальные вакцинные штаммы на месяц позже, чем обычно, в конце марта, при этом оба штамма гриппа А изменились по сравнению с прошлым годом. Это штамм «Брисбен», который напоминает свиной грипп 2009 года, и второй штамм — H3N2 «Канзас».

Только что все было вроде бы хорошо — и вот опять на войне как на войне:

— Тем не менее наши отечественные производители разработали вакцину в срок, и базовыми являются четыре трехвалентные вакцины, три из них используются у детей. Эти вакцины высокотехнологичные, безопасные и создают высокий иммунитет, что специально было проверено в этом году исследованием популяционного иммунитета у населения нашей страны с апреля по июнь, и выяснилось, что иммунная прослойка достаточно высока после прививочной кампании прошлого года: более 72% для гриппа А и более 60% для гриппа Б. То есть наши отечественные вакцины, очевидно совершенно, работают и позволяют предотвращать развитие эпидемического процесса!

Но расслабляться, как выяснилось, рано и еще раз рано:

— Кроме того, в июне текущего года была зарегистрирована квадривалентная, четырехвалентная вакцина, которая является сейчас золотым стандартом в мире и имеет очень большой экспортный потенциал, который будет использоваться пока для пациентов из группы риска — это медицинские работники, работники образовательных учреждений и коммунальной сферы.

На 8 ноября, сообщила Вероника Скворцова, привиты уже более 55 млн человек, это более 38% населения.

— Сколько? — переспросил президент.— 38?

— Более 55 млн и более 38% населения, в том числе более 16 млн детей и 189 тыщ (так это и прозвучало: как «35 тыщ одних курьеров».— А. К.) беременных женщин,— подтвердила министр.

— Вероника Игоревна,— как-то вкрадчиво спросил Владимир Путин,— вы назвали группы риска: медицинские работники, образовательная сфера, сфера ЖКХ…

— Да,— насторожилась Вероника Скворцова.

— А члены правительства входят в группу риска? — наконец произнес то, что собирался, президент.

— Как вы определите, Владимир Владимирович,— Вероника Скворцова, надо отдать ей должное, не так уж и растерялась.

Члены правительства аккуратно посмеялись.

— Поскольку мы работаем с людьми,— кивнул Владимир Путин,— причем достаточно интенсивно (кто бы сомневался.— А. К.), я думаю, что это тоже группа риска.

Вице-премьер Татьяна Голикова все-таки переживала за то, что не сделала прививку Фото: РИА Новости

Он внимательно оглядел людей за длинным столом:

— Председатель правительства делал прививку?

Дмитрий Медведев сделал жест трудного признания.

— Не делал,— констатировал президент.— А руководитель администрации? (Тоже провал.— А. К.) А кто из членов правительства сделал прививку?

Одна за другой медленно и неуверенно поднимались руки.

— Раз, два, три… Три человека…

Президент сделал паузу и почти что торжествующе добавил:

— Четыре! Я тоже сделал.

Все-таки он сделал это. Неприязнь к болезни пересилила неприязнь к прививке.

Он еще раз тяжелым взглядом осмотрел коллег и вдруг произнес:

— Гриппом заболел — самострел! Ну а как? Можно предотвратить — не предотвратил. Я вас прошу подумать об этом. Спасибо.

Таким образом, заболевание гриппом отныне считается умышленным проступком, а может, и административным преступлением. А может, и не только административным.

Так рядовая встреча с членами правительства на наших глазах стала исторической.

Владимир Путин еще рассказывал, что пик модификации военного оборудования пройден и что именно поэтому сокращены расходы на оборону. И очень жестко высказался про особенности строительства космодрома Восточный:

— То же самое говорил неоднократно применительно к другим крупным нашим проектам, например, к космодрому Восточный. Сто раз сказано было: «Работайте прозрачно. Деньги большие выделяются. Проект тоже носит практически общенациональный характер». Нет: воруют сотнями миллионов! Сотнями миллионов. Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено! Состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет! (Не успокаиваются, воруют.— А. К.) Порядка так там до сих пор и не удалось навести как следует… Буду просить прокуратуру, следственные органы внимательным образом за этим следить, так же как и контрольное управление президента.

И о другом они много говорили в закрытом режиме.

Но в памяти народной останется вот это: «Гриппом заболел — самострел!»