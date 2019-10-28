«Все идет к универсальной вакцине от гриппа»

Россия готовится к эпидемии гриппа. Откуда пришла инфекция на этот раз, какие штаммы наиболее опасны и как приобрести коллективный иммунитет, «Огоньку» рассказал инфекционист профессор Александр Горелов.

Беседовала Елена Бабичева

— Александр Васильевич, в этом году в большинстве регионов России теплая осень, это отсрочило начало эпидемии гриппа?

— Пока регистрируются лишь единичные случаи, причем в основном речь идет об острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ). Их распространению способствовал очень холодный сентябрь — люди начали болеть, потому что в домах еще не включили отопление. Затем пришло потепление с дождями, а именно такую погоду вирусы очень любят и распространяются стремительно. В целом же подъем заболеваемости ожидается в ноябре. Вторая волна, как правило, приходит уже после новогодних каникул, ближе к концу зимы.

— Какие «новинки» гриппа нам ждать в этом сезоне?

Александр Горелов член-корреспондент РАН

— Пока приход гриппа укладывается в стандартные схемы. В августе, после того как в Южном полушарии заканчивается зима, ученые обобщают данные и устанавливают, какие именно вирусы гриппа циркулировали там в этом году. Этим занимаются в 59 контрольных лабораториях по всему миру, в России — это референс-центр по мониторингу за инфекциями верхних и нижних дыхательных путей Минздрава и Роспотребнадзора, в том числе и наш институт — ЦНИИ эпидемиологии. Ученые выделяют из проб вирус, характеризуют его, делают генетический паспорт и загружают данные в международную базу. Затем анализируют, какие типы вирусов и с какой частотой циркулировали в течение года, и на основе этих данных создают вакцину для Северного полушария. Когда закончится зима у нас — проанализируют эпидемиологическую ситуацию и будут создавать вакцины для Южного полушария.

— Какие штаммы вируса вызывают больше всего опасений?

— В прошлом году основная заболеваемость была связана с калифорнийским гриппом, в этом сезоне произошла смена типов вируса на грипп А — Brisbane (H1N1) и Kansas (Н3N2) и вирус гриппа типа В — Colorado (линия B/Victoria). Эти штаммы вошли в окончательный состав трехвалентной вакцины. Разработана и четырехвалентная вакцина, в которую помимо перечисленных включен и вирус гриппа B — Phuket (линия B/Yamagata).

Самый опасный для человека — вирус гриппа А. Гриппом В болеют реже, около 1 процента населения, обычно он активизируется к концу эпидемиологического сезона в марте-апреле. Врачи прекрасно знают, что, как только уровень заболеваемости гриппом В стал расти — значит, сезон гриппа заканчивается.

— Насколько важно рядовому пациенту знать, каким вирусом гриппа он болеет?

— Важнее определить, грипп у вас или острая респираторная инфекция (ОРИ) — клинические симптомы у них на начальном этапе во многом схожи, а вот последствия разные: грипп может давать очень тяжелые осложнения. С ходу определить, чем человек болеет, сложно, так как мы живем в эру так называемых сочетанных инфекций, когда возбудителей несколько и классическая картина заболевания может быть смазана.

Именно поэтому диагностика так важна — сейчас есть масса тестов, которые позволяют это сделать даже в домашних условиях (для этого нужно взять мазок из носа.— «О»). Если анализ показывает, что у вас грипп, надо сразу принимать противогриппозные препараты прямого действия — они разрушают вирус, не давая ему проникнуть в клетку. Но нужно понимать, что они эффективны в первые два дня: скорость деления клеток вируса гриппа очень высока, вирус гриппа быстро (в течение нескольких часов) внедряется в клетки и начинает свою подрывную работу. При этом поражаются почти все клетки организма.

— Если к нам периодически возвращается один и тот же тип гриппа, значит, должен появиться иммунитет. Почему он не срабатывает?

— Особенность вируса гриппа как раз в его изменчивости. Другие вирусы, например кори или ветрянки, более или менее стабильны. У гриппа, как известно, каждый год появляется измененный штамм, а иммунитет для каждой такой мутации специфический. Поэтому, встречаясь с новым видом штамма, мы болеем заново. Именно эта изменчивость вируса и не позволяет создать универсальную вакцину. Хотя все идет именно к этому.

— То есть у нас может появиться прививка от гриппа, которая будет действовать против всех штаммов?

— Да, в этом направлении ведется очень активная работа. Сейчас расшифровывают геном не только человека, но и вирусов, в частности вируса гриппа. Известны его стабильные участки, против которых вырабатываются антитела. Будущее за вакцинами, которые будут действовать именно таким образом. ВОЗ рассчитывает их получить уже к 2025 году.

Думаю, что когда-нибудь у нас появится растительная вакцина: например, в початок кукурузы или помидор будут встроены вакцинные вирусы. Достаточно будет съесть такой овощ, чтобы защититься от гриппа.

— Но пока бывает, что и привитые люди все равно заболевают. То есть ученые «промахиваются» с вакциной.

— Самая активная мутация вируса гриппа, которая вызвала относительное непопадание с вакциной, произошла в 2016 году. Сейчас говорят о 95 процентах попадания вакцины, то есть в 95 процентах случаях вы защищены от гриппа. Какой-то неизвестный мутировавший штамм не может прийти к нам неожиданно и как-то особенно быстро. За вирусами гриппа следят как за очень важными объектами, потому что грипп — серьезная болезнь с тяжелыми осложнениями. При этом нужно понимать, что вакцина от гриппа защищает только от этого вируса, а человек может заболеть любой другой респираторной инфекцией.

— То есть вакцина не панацея…

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— Сегодня мы знаем порядка 250 возбудителей респираторных инфекций и каждый год открываем новые: в XXI веке «появились» бокавирусы, затем метапневмовирусы, был обнаружен возбудитель калифорнийского «свиного» гриппа, затем — коронавирус… Даже от парагриппа, который проявляется чаще всего, прививки нет. И наивно надеяться, что после прививки от гриппа у нас не будет встреч с другими инфекциями. Например, по данным референс-центра ЦНИИЭ, в Москве стабильно присутствуют только аденовирусы, а остальные, те же риновирусы и норовирусы и другие респираторные вирусы, постоянно сменяются. Это своего рода вирусный калейдоскоп крупного мегаполиса, который предполагает огромное количество контактов. Прививка защищает нас от той инфекции, которая наносит наибольший урон, это грипп. Ежегодно в мире регистрируется 3–5 млн случаев его тяжелого течения, 290–650 тысяч из которых заканчиваются смертельным исходом. При пандемическом подъеме заболеваемости очень высок уровень и осложнений после гриппа.

— Какие осложнения наиболее характерны?

— Это может быть и насморк, и пневмония, и остеопороз, и даже инсульт и инфаркт. Следствием инфекции считаются все осложнения, которые у человека наблюдаются в течение двух месяцев после того, как он переболел гриппом. Особенно тяжело, как известно, болеют люди пожилого возраста и дошкольники. Кстати, сегодня известно, что более или менее легко переносят грипп только первые заболевшие, а вот те, кто заразились следом за ними, болеют намного тяжелее.

— Почему?

— Потому что чем больше людей он поражает, тем сильнее он становится — в буквальном смысле. Он крепнет, повышает вирулентность, то есть становится более живучим.

— За рубежом проходят такие же массовые кампании по вакцинации от гриппа, как в России?

— На самом деле за рубежом ответственность за здоровье лежит не на органах здравоохранения, а на самих людях. В детский коллектив непривитого ребенка не возьмут, работодателю известно, от каких инфекций привит работник,— для этого достаточно нажать на кнопку компьютера. Это касается не только противогриппозных вакцин. Например, женщина в возрасте 55+ собирается в Таиланд, где эпидемическая ситуация с гепатитом А (там он у каждого третьего). Для этого возраста эта инфекция считается особо опасной, поэтому если в Северной Америке туристка не сделала прививку от гепатита А перед путешествием и заболела, то расходы на лечение она будет нести сама. А мы привыкли, что о нас заботится государство. Поэтому и в садик отправляем детей без прививок, хотя я считаю, что это нарушение прав детей, которые привиты.

— А в чем опасность для привитых? Ведь если у ребенка есть прививка, он защищен от инфекции…

— В идеале да, но ситуации бывают разные. Например, привитый ребенок заболел респираторной инфекцией. Иммунитет у него снижен, и тут ему «подарочек» в виде гриппа. Да, привитые легче болеют, но почему они вообще должны болеть?

— А как же коллективный иммунитет, который должен был бы защитить тех, у кого нет прививки?

— Как раз об этом я говорил на Всероссийской конференции «Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, перспективы», которая на днях прошла в Москве. Природа так предусмотрела, что приобретенный, или адаптивный, иммунитет стартует с первым вздохом ребенка при рождении. С первым вздохом к младенцу попадает сразу 20 тысяч новых антигенов. А с первым глотком материнского грудного молока — еще 30 тысяч антигенов. Таким образом идет активное становление микробиоты и параллельно формируется (созревает) адаптивный иммунитет. Коллективный иммунитет дети формируют под флагом контактов с вирусами. Постепенно запускаются иммунные процессы, обычно уже на пятый-шестой день жизни происходят изменения в формуле крови — там в большой концентрации появляются лимфоциты. Это главные клетки иммунной системы, которые отвечают за реакцию на чужеродные агенты в организме (и прежде всего на вирусы).

Все респираторные вирусы по сути являются тренерами нашего иммунитета. Дети могут болеть часто, но при этом они должны болеть легко и не получать осложнений.

Обычная простуда в крупном городе (мегаполисе) в норме может быть до 8–12 раз в год, но она не должна заканчиваться отитом, бронхитом или пневмонией и прочими осложнениями. Возраст полового созревания — еще один период «иммунологической ямы», когда дети особенно подвержены инфекциям, потому что половые гормоны активно вмешиваются в иммунологические процессы. А дальше у здорового человека проблема с простудами проходит. Если иммунная система работает нормально, то мы оставляем все, чем болели, в своей иммунологической памяти и с этим шагаем по жизни дальше.

К сожалению, сегодня многие превратно понимают рекомендацию тренировать иммунитет и сразу из роддома идут с ребенком в супермаркет, собираясь что-нибудь приобрести. В итоге они получают только проблемы. Вообще походы по магазинам, или в кафе, или на «елки» в разгар эпидемии гриппа не имеют ничего общего с тренировкой иммунитета.

— А как же тогда иммунитет тренировать? Как защититься от инфекции помимо вакцинации?

— Как бы банально это ни звучало, самая главная рекомендация — надо мыть руки после посещения общественных мест, метро, магазинов. Промывать нос морской или обычной водой. Очень важно, чтобы больные оставались дома и не дарили «счастье» всем окружающим. Носить маски нужно не только тем, кто боится заболеть, но и самим заболевшим. Регулярно проветривать помещение, потому что вирусы садятся на сухие слизистые. Не забывать, что все вирусы, о которых мы говорим, передаются воздушно-капельным путем. При чихании больной выделяет до миллиарда вирусных частиц, а чтобы заболеть ОРВИ, достаточно десяти. Поэтому чихать надо не в платок и не в ладонь, которой вы потом будете трогать лицо, нос, а в локоть или плечо. Казалось бы, всем известные мероприятия, но если их соблюдать, то риск заболеть респираторными инфекциями можно существенно снизить.