Спецдекларация не прошла через суд

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство об исключении из уголовного дела в отношении председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита декларации об амнистии капиталов. Ранее Верховный суд (ВС) признал незаконным включение документа в уголовное дело. Во многом обвинение строилось именно на нем, однако его использование без разрешения владельца незаконно. Адвокаты считают данные обстоятельства большой победой.

Уголовное дело против господина Израйлита было возбуждено до подачи спецдекларации в 2016 году. Именно по этим обстоятельствам следствие решило, что имеет право ее изъять. Данный документ сотрудники ФСБ взяли из ФНС. Защита, ссылаясь на закон «О добровольном декларировании» заявляла, что использование документа для обвинения незаконно, так как госорганы не имеют к таким документам доступа.

Кроме того, защита отмечала, что закон предусматривает запрет на использование в качестве свидетелей сотрудников ФНС. При этом, как утверждает адвокат господина Израйлита Виктория Бурковская, в материалах дела имеется заключение специалиста налогового органа, которому передали декларацию для изучения.

На заседании 5 ноября защита заявила три ходатайства. Два из них требовали исключения из дела самой декларации, а также добытых на ее основе доказательств. Третье прошение касалось необходимости возврата делу прокурору, так его возбуждение незаконно, считает защита. Как сообщила “Ъ” Виктория Бурковская, дело возбудили на основании рапорта сотрудника ФСБ, в котором содержатся сведения из декларации. Ходатайство будет рассмотрено на заседании 12 ноября.

Ранее ВС запретил использование декларации об амнистии капитала против бизнеса. В частности, указанные в них данные не могут служить основанием для возбуждения уголовного дела, использоваться в качестве доказательств и даже изыматься по решению суда. Любые противоречия в законодательстве должны трактоваться в пользу закона об амнистии капитала, решил ВС.

«Если следовать закону, то суд обязан вернуть дело в прокуратуру для устранения нарушений в порядке ст. 237 УПК РФ или огласить оправдательный приговор. Также прокуратура может отказаться от обвинений в связи с нарушением закона, запрещающего использование спецдекларации»,— пояснила адвокат.

Ранее господин Израйлит заявлял, что намерен добиваться возбуждения уголовного дела против сотрудников ФСБ, которые использовали незаконные доказательства.

Адвокат бюро «Резник, Гагарин и партнеры» Александр Макаров охарактеризовал судебное заседание как запоздалое торжество справедливости. «То, что было раньше, было полным беззаконием с самого начала, и странно, что потребовалось так много времени для того, чтобы восторжествовала справедливость. С точки зрения формального закона перспективы у дела против сотрудников ФСБ есть, но вопрос в том, будет ли соблюдаться закон. Основания и повод для возбуждения дела есть, но позволит ли система, которая привыкла себя защищать, выдвинуть обвинения против сотрудников ФСБ, пока сказать трудно»,— считает эксперт.

Изначально в отношении господина Израйлита было возбуждено уголовное дело по двум эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а позднее — по ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, добытых преступным путем). На основании сведений из спецдекларации в обвинении появилась ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По версии следствия Валерий Израйлит, используя аффилированные компании, организовал поставку бывших в употреблении труб ООО «Спецморнефтепорт Усть-Луга», выдав их за новые. Ущерб был оценен в 3,2 млрд руб. Также ему вменяют искусственное завышение цен на 30% на закупку материально-технических ресурсов, среди которых металлоконструкции, насосное оборудование и прочее. Ущерб, по версии следствия, составил 202 млн руб. Также Валерия Израйлита обвиняют в последующем выводе полученных денег за пределы России.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург