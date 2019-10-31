Ставка на самозанятых

Минфин официально предложил расширить перечень пилотных регионов со специальным налоговым режимом для самозанятых за счет регионов-доноров и субъектов с городами-миллионниками — в 2020 году к нему могут присоединиться еще 19 субъектов. Планы по расширению налогового эксперимента в отношении самозанятых подтвердил в среду премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства. На нем же одобрен законопроект, допускающий самозанятых к закупкам госкомпаний наравне с малым бизнесом — на них распространят преференции МСП в виде квот в закупках и сокращенных сроков оплаты поставок.

С 2020 года к эксперименту по введению налога на профессиональный доход (НПД) могут присоединиться еще 19 субъектов — проект об этом Минфин опубликовал в среду на regulation.gov.ru. Напомним, с 1 января 2019 года специальный налоговый режим для самозанятых стал доступен жителям четырех регионов (Москва, Московская и Калужская области и Татарстан) — участники пилотного проекта при годовом доходе не более 2,4 млн руб. и без наемных работников платят единый налог — 4% при работе с физлицами и 6% с юрлицами и ИП. По последним данным ФНС, к режиму подключились более 250 тыс. россиян.

Как следует из проекта Минфина, с 2020 года пилотный проект будет запущен в Санкт-Петербурге, Башкортостане, в Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях. Также к нему подключат Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Таким образом, планы Минфина подключить к эксперименту регионы-доноры и субъекты с городами-миллионниками (см. “Ъ” от 16 сентября) подтвердились официально. Впрочем, еще в июне министерство предлагало распространить режим и на регионы со значительным теневым сектором — Чечню, Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Крым и Алтай (в основном дотационные, см. “Ъ” от 26 июня). Однако к сентябрю концепция была пересмотрена — глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров отмечал тогда, что эксперимент затевался не для сбора дополнительных доходов, а для их легализации.

Планы по расширению географии налогового режима для самозанятых в среду подтвердил на заседании правительства и премьер-министр Дмитрий Медведев. «В ближайшее время предлагается распространить этот опыт на другие регионы, поскольку это самый простой в декларировании налог на доходы, который не должен меняться»,— рассказал глава Белого дома. Одновременно участники заседания одобрили законопроект, допускающий самозанятых к закупкам госкомпаний (по ФЗ-223) наравне с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП). Эта норма будет действовать только во время эксперимента по НПД до 2028 года.

Сейчас самозанятые могут участвовать в закупках на общих основаниях. При этом для представителей МСП законом предусмотрен ряд льгот: обязательные квоты закупок у субъектов МСП (не менее 18%, из них 15% на прямых торгах), сокращенный срок оплаты поставок и доступ к субсидиям, бюджетным инвестициям и государственным и муниципальным гарантиям, консультационная поддержка и др. Как рассказал гендиректор Единой электронной торговой площадки Антон Емельянов, привлечение самозанятых к закупкам госкомпаний позволит повысить конкуренцию на торгах — но требует дополнительной работы с заказчиками. «Заказчикам стоит подумать о "малых закупках" не только у единственных поставщиков, но и с привлечением самозанятых граждан, которым важно стартовать с контрактов, соразмерных масштабу их бизнеса»,— считает он. Отметим, что на самозанятых в Белом доме рассчитывают и при выполнении нацпроекта по малому бизнесу — он требует увеличения численности МСП к 2024 году до 25 млн человек (сейчас 19,2 млн). Минфин рассчитывал пополнить реестр МСП за счет самозанятых на 2,4 млн человек.

В то же время в 2020 году закончатся налоговые каникулы для трех категорий самозанятых — нянь (сиделок), репетиторов и граждан, оказывающих услуги по дому (сейчас при уведомлении ФНС о ведении такой деятельности доход от нее освобождается от налогов). Каникулы вводились в 2017 году на два года, однако были продлены до 2020 года из-за отсутствия в законодательстве правового статуса самозанятых и проблем с их легализацией (см. “Ъ” от 24 января 2018 года) — впрочем, большой популярностью этот режим все равно не пользовался.

Диана Галиева