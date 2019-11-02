Заплати онлайн и спи спокойно

Планы правительства по расширению эксперимента с введением налога на профессиональный доход оказались даже шире, чем предполагал Минфин в четверг, опубликовав проект о включении в него 19 регионов с начала 2020 года. Вчера ведомство сообщило о том, что с 1 июля 2020 года спецрежим для самозанятых граждан будет распространен уже на всю страну — идею и дату поддержал Белый дом. Более того, вчера вечером первый вице-премьер и глава ведомства Антон Силуанов сообщил о планах перевести на онлайн-оплату налогов через специальную платформу по аналогии с самозанятыми и весь малый бизнес. Впрочем, детали этой идеи пока обсуждаются.

«Ориентировочно с 1 июля 2020 года будем готовы распространить налоговый режим (для самозанятых.— “Ъ”) на всю страну»,— сообщил вчера Минфин со ссылкой на первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова. «Это современная высокотехнологичная онлайн-работа»,— сказал чиновник, пояснив, что основная задача — простой и понятный режим работы для предпринимателей. «Зачастую такие люди еще занимаются бизнесом "всерую", втихаря, не регистрируясь нигде и не платя налоги. И в результате они страдают: не могут получить кредит, не могут поучаствовать в программах господдержки»,— констатировал он.

Впрочем, до того, как режим для самозанятых избавят от территориальной привязки, Минфин планирует подвести итоги нынешнего эксперимента по введению облегченного налогового режима и возможности осуществлять налоговые выплаты с помощью мобильного приложения в четырех регионах — Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Налоговая ставка по налогу на профессиональный доход (НПД) для самозанятых в его рамках составляет 4% от выручки, если услуги предоставляются физлицам, и 6% при работе с компаниями. Режим действует с 1 января 2019 года, Минфин оценивает его как популярный — в качестве самозанятых с начала года зарегистрировалось более 240 тыс. человек. По данным ФНС, самыми распространенными самозанятыми являются таксисты, репетиторы, консультанты и люди, сдающие в аренду квартиры.

Финансовые результаты эксперимента пока не оценивались. Как пояснили “Ъ” в министерстве, центр ждет, пока регионы сами оценят влияние НПД на состояние собственных бюджетов.

Спокойствие Минфина объясняется просто: поскольку НПД ориентирован на легализацию работы самозанятых, ранее вовсе не вносивших налоговых платежей в бюджетную систему, существенных выпадающих доходов режим вызвать не может, а «балансирующие» ситуацию федеральные трансферты регионам в условиях бюджетного профицита необременительны. В ведомстве дожидаются подведения итогов эксперимента с другой целью: Минфин намерен доработать систему его администрирования, «чтобы минимизировать возможные бюджетные риски», связанные с возможным использованием оформления де-факто работающих в компаниях граждан как самозанятых для уклонения от налогов. Как подтвердили “Ъ” в ведомстве, пауза в полгода перед расширением режима на всю страну предназначена для того, чтобы закрыть такие возможности.

Пока же расширение режима по действующим правилам с 1 января 2020 года затронет 19 субъектов РФ. В их числе профицитные регионы и регионы, в составе которых есть города-миллионники (“Ъ” подробно писал об этом 31 октября). Начало экспериментам с выводом из тени экономических агентов, невидимых для государства, напомним, положил ограниченный эксперимент по введению налоговых каникул для узкой группы самозанятых (нянь, репетиторов и работников по дому) — впрочем, из-за узости профессий и большого количества неурегулированных вопросов спросом он фактически не пользовался и будет автоматически завершен в связи с окончанием «каникул» 1 января 2020 года.

Тем временем вчера вечером на совещании в Петрозаводске, где по плану предполагалось обсуждать нацпроект «Международная кооперация и экспорт», Антон Силуанов заявил, что в будущем правительство не намерено останавливаться на самозанятых и имеет «перспективные планы — переводить на аналогичные методы (уплата налогов онлайн через специальную платформу.— “Ъ”) постепенно и весь остальной малый бизнес». Как пояснили “Ъ” собеседники, знакомые с обсуждением вопроса, пока в Белом доме идут дискуссии о деталях такой цифровизации.

“Ъ” будет следить за развитием событий.

Олег Сапожков