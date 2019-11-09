Доцент СПбГУ, подозреваемый в убийстве, задержан

В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ Олег Соколов. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ, решается вопрос об аресте и предъявлении обвинения.

Напомним, что доцент исторического факультета университета признался в убийстве женщины сотрудникам правоохранительных органов. Сегодня утром его достали из реки Мойки, при себе у ученого был рюкзак с двумя отчлененными женскими руками и пистолет. Рюкзак он пытался утопить. Позднее в квартире Соколова было обнаружено женское тело.

По данным «Фонтанка.ру», убитая — выпускница университета, с которой Соколов вместе занимался научной работой и сожительствовал. Убийство было совершено еще 7 ноября.

В СПбГУ заявили, что «шокированы этим известием».