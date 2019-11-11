Выборы не заходят в код

Половина россиян поддерживают введение электронного голосования на выборах, но 46% выступают против такого формата. При этом большинство респондентов (57%), если им на следующих выборах предложат выбрать способ голосования, предпочтут традиционный, с помощью бумажного бюллетеня. Об этом говорят результаты совместного исследования ВЦИОМа и Центра изучения трансформации общественно-политических отношений Финансового университета при правительстве РФ «Цифровое голосование в России: первые эксперименты и перспективы», с которыми ознакомился “Ъ”.

Как показал телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник», сторонников электронного голосования на выборах чуть больше, чем противников. Опрос проводился 17 марта и 20 сентября 2019 года с участием 1,6 тыс. респондентов, одобрительно о введении нового формата голосования высказались 49% опрошенных, еще 46% участников исследования выступили против возможности голосовать удаленно. Также примерно пополам разделились мнения тех, кто готов принять участие в онлайн-голосовании, и тех, кто не стал бы голосовать в сети. При выборе между электронным голосованием и традиционной процедурой с бумажным бюллетенем, опускаемым в урну на участке, лишь 25% предпочитают электронный вариант, 57% воспользуются привычным способом голосования. В целом россияне скептично отнеслись к онлайн-голосованию, они полагают, что оно никак не повлияет на честность и прозрачность выборов (42%), а также уровень доверия людей к их результатам (51%).

Напомним, что впервые эксперимент с электронным голосованием был проведен в этом году на выборах в Мосгордуму в 1, 10 и 30-м избирательных округах. Сразу же после выборов проигравший в 30-м округе кандидат Роман Юнеман заявил о недостоверности результатов из-за сбоев в системе и подал иск в Чертановский суд об их отмене. Дело в первой инстанции кандидат Юнеман проиграл. Эксперимент по электронному голосованию пока рано распространять на всю страну, заявила “Ъ” председатель Центризбиркома Элла Памфилова, комментируя прошедшие выборы. Для этого, по ее словам, пока нет «ни технической, никакой готовности».

Цифровизацию избирательного процесса в основном поддерживает молодежь. Социологи ВЦИОМа объясняют это тем, что цифровая среда хорошо знакома молодым людям, многие вовлечены в нее с раннего детства, в среднем 90% из них постоянно используют компьютер. Поэтому респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (71%), а также от 25 до 34 лет (52%) положительно оценивают внедрение удаленного интернет-голосования, а также перевод сбора подписей за кандидатов в электронный формат — 76% (18–24-летние) и 65% (25–34-летние).

Результаты опроса демонстрируют отсутствие безусловного доверия россиян к электронному голосованию, но запрос на развитие данного формата есть, и актуализирован он среди молодежи, сообщил “Ъ” гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. Это объясняется не только желанием быть вовлеченным в новый формат голосования, но и запросом на безопасную и корректно работающую электронную избирательную систему, отметил социолог. По его словам, скепсис в отношении онлайн-голосования чаще всего выражают пожилые люди, а также те, кто не пользуется интернетом, но это неодобрение они не связывают с техническими недостатками или иными рисками. «В перспективе при должном институциональном регулировании и обеспечении кибербезопасности электронное голосование может стать основой цифровой демократии, однако на данный момент для этого существуют барьеры в виде отсутствия законодательной базы и значительной доли скепсиса среди населения в отношении эффективности такого формата»,— полагает господин Федоров.

Исследование показывает высокий процент декларируемой поддержки, который будет ниже, если дойдет до дела, считает сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц. «Может сложиться впечатление, что для внедрения интернет-голосования значительная часть общества готова, однако это будет опасным заблуждением,— говорит эксперт.— Возможные сбои, взломы и угроза вмешательства в выборы через интернет могут поставить под сомнение легитимность органов власти. Убедить граждан, что возникшие проблемы не повлияли на результаты, будет практически невозможно. Россияне все активнее пользуются электронными сервисами и на себе видят высокие риски, которые несут эти системы, слабо поддающиеся контролю: мошенническое навязывание услуг, оформление документов от чужого имени, регулярные утечки персональных данных и сбои в работе».

Ангелина Галанина