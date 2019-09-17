С «цифрой» не складывается

Эксперимент по электронному голосованию пока рано распространять на всю страну, считает глава Центризбиркома Элла Памфилова. К такому выводу она пришла после встречи с экс-кандидатом в депутаты Мосгордумы Романом Юнеманом, который намерен оспорить результаты электронного голосования в 30-м избирательном округе из-за сбоев в единый день голосования: по мнению господина Юнемана, они ставят под сомнение достоверность результатов волеизъявления избирателей. В понедельник Алексей Навальный сообщил об утечке данных 12 тыс. цифровых избирателей. Столичные власти утечку отрицают и заявляют о фейковости сведений, опубликованных оппозиционером.

Московский эксперимент по дистанционному голосованию показал, что в ближайшие годы охватить им всю страну не представляется возможным, заявила “Ъ” глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Для этого пока нет «ни технической, никакой готовности». «Мы сейчас пытаемся вникнуть во все минусы дистанционного голосования. Из того, что уже понятно,— его удобно проводить в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах, (имеет смысл.— “Ъ”) провести там с нашей помощью пилотный проект,— отметила госпожа Памфилова.— Регионам, которые хотят обкатать это у себя, надо дать возможность подготовить законодательную базу. В данном вопросе необходимо обеспечить максимальную безопасность и соблюсти баланс тайны голосования и подконтрольности обществу».

Сомнения в достоверности результатов электронного голосования первым выразил экс-кандидат в МГД в 30-м округе Роман Юнеман, который проиграл члену «Единой России» Маргарите Русецкой с разницей в 84 голоса: он заявил о намерении оспорить в суде итоги экспериментального голосования из-за сбоев в системе 8 сентября, которые, по его мнению, ставят под сомнение результат выборов. Напомним, по итогам подсчета бюллетеней господин Юнеман обошел ректора Государственного института русского языка имени Пушкина Маргариту Русецкую на 581 голос (9106 против 8525). Но в электронном голосовании господин Юнеман, наоборот, проиграл госпоже Русецкой 665 голосов (455 против 1120). Система электронного голосования 8 сентября дала часовой сбой, хотя последнее ее тестирование прошло безошибочно. По словам Романа Юнемана, ошибки системы в течение дня 8 сентября помешали проголосовать за него как минимум 20 избирателям.

В понедельник состоялось заседание рабочей группы с участием представителей Мосгоризбиркома и столичного департамента информационных технологий (ДИТ), в ходе которого индивидуально рассматривались ситуации всех избирателей, столкнувшихся с проблемами в ходе электронного голосования, которые сообщили об этом Роману Юнеману. По его словам, ясности эта встреча не принесла, так как сотрудники ДИТ не могут видеть индивидуальные результаты голосования. «То есть они видят, что человек бюллетень получил, однако то, как он проголосовал или же вообще оставил все графы пустыми, они не видят»,— пояснил господин Юнеман “Ъ”. Позднее в понедельник он с этим же вопросом ходил на встречу с главой ЦИКа Эллой Памфиловой. «ЦИК явно выражает озабоченность результатами этого эксперимента и будет, со своей стороны, рассматривать всех участников электронного голосования»,— рассказал экс-кандидат. От намерений оспорить результаты электронного голосования в суде он по-прежнему не отказывается и готовит пакет документов для иска.

В понедельник глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный на своем сайте сообщил, что его команда получила список 12 тыс. избирателей, зарегистрированных для участия в электронном голосовании в Москве, с именами, телефонами, электронными адресами и даже данными СНИЛС. Таким образом, данные избирателей хранятся небезопасно. Оппозиционер вновь указал на результаты кандидатов на электронных выборах, которые отличаются от обычных и которые при этом невозможно проверить. Отметим, из трех (1-й, 10-й и 30-й) экспериментальных округов на общий итог онлайн-голосование повлияло лишь в 30-м. Господин Навальный сообщил, что «вправе» передать список электронных избирателей господину Юнеману и фракциям «Яблока», КПРФ и «Справедливой России» в Мосгордуме для проверки. Господин Юнеман сказал “Ъ”, что уже получил список и рассматривает его, отметив, что там действительно есть данные жителей его округа.

Замглавы ДИТ Артем Костырко заявил “Ъ”, что, судя по опубликованным Алексеем Навальным скриншотам, полученные оппозиционером сведения «не являются данными из блокчейна электронного голосования в Мосгордуму»: «В системе электронного голосования совершенно другой формат записи. Кроме того, в блокчейне учетные данные, связанные с ФИО и СНИЛС, вообще не записываются и не хранятся. На вопрос о том, могла ли команда Алексея Навального найти данные голосовавших на других ресурсах, а также на претензию о невозможности проверить результаты голосования господин Костырко не ответил. В то же время он заявил ТАСС, что список избирателей не был тайным и их данные 8 сентября были на экранах председателей участковых избирательных комиссий.

Елена Рожкова, Ангелина Галанина, Владимир Хейфец