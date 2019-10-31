Суд доверился цифре

Чертановский районный суд Москвы в среду отказал экс-кандидату в депутаты Мосгордумы Роману Юнеману в удовлетворении исковых требований о признании недействительными результатов электронного голосования в 30-м округе Москвы, где он баллотировался как самовыдвиженец. Господин Юнеман проиграл кандидату от «Единой России» с разницей всего в 84 голоса; по его мнению, оппонент Маргарита Русецкая получила перевес именно за счет электронного голосования.

Заседание по делу Романа Юнемана длилось около шести часов. Бывший кандидат в депутаты требовал отменить итоги электронного голосования в 30-м избирательном округе из-за технических сбоев в системе электронного голосования, которые могли привести к недостоверности результатов.

Напомним, 8 сентября на выборах в Мосгордуму в трех округах — №1, №10 и №30 — проводился эксперимент по электронному голосованию. В течение дня в системе электронного голосования произошло несколько технических сбоев, хотя последнее тестирование в преддверии дня голосования прошло без ошибок. В общей сложности система не работала около трех часов из двенадцати, предусмотренных законодательством для голосования.

По данным Романа Юнемана, в список избирателей электронного голосования в 30-м округе были внесены 2743 человека, доступ к бюллетеням получили 2525 избирателей. Таким образом, 218 человек не приняли участие в голосовании — причиной этого, по мнению экс-кандидата, могла быть именно техническая невозможность отдать свой голос во время возникшего сбоя.

В качестве свидетелей со стороны господина Юнемана на судебном заседании выступили трое избирателей, которые подтвердили, что столкнулись с различными проблемами в системе электронного голосования — например, не могли получить бюллетень или сталкивались с разлогиниванием в момент подтверждения выбора цифровым кодом.

Технический эксперт, научный сотрудник МГТУ имени Баумана Виктор Толстогузов, который был наблюдателем от Общественного штаба, сообщил, что выявил ряд проблем в системе электронного голосования, а именно: невозможность доказать, что человек подал заявление самостоятельно и голосовал лично, а в момент голосования на него не оказывали давления. Главную же проблему господин Толстогузов видит в невозможности доказать, что голос избирателя учтен верно.

Представитель участковой комиссии назвал довод господина Юнемана о 218 неиспользованных бюллетенях необоснованным и бездоказательным. По его словам, Роман Юнеман сам агитировал потенциальных избирателей не доверять электронному голосованию и приходить на обычные участки. «Это был эксперимент в тестовом режиме, никто не заставлял избирателей там голосовать, они могли пойти на обычный участок»,— отметил представитель комиссии.

Ранее господин Юнеман заявлял, что некоторых избирателей заставляли участвовать в электронном голосовании. Так, на круглом столе в Мосгордуме он сообщил, что благодаря полученной Фондом борьбы с коррупцией базе данных составил список бюджетных организаций, в которых работают электронные избиратели. Один из свидетелей на судебном процессе, член избирательной комиссии на участке №5003 Сергей Филонович рассказал “Ъ”, что в день голосования на участок заходили люди с различными вопросами, в том числе чтобы убедиться, что их голос учтен. Один из таких, по словам господина Филоновича, представился сотрудником «Мосводоканала» и просил передать его работодателю, что он принял участие в электронном голосовании: «У него было подозрение, что мы как-то автоматически это передаем. Но это с его слов, никакого документарного подтверждения, что он сотрудник "Мосводоканала", у меня нет»,— отметил господин Филонович.

Представитель ответчика не отрицал наличия технических сбоев в день голосования, однако попросил суд в удовлетворении иска отказать на том основании, что никто из граждан не был лишен права проголосовать путем личной явки на избирательный участок. Суд с доводами ответчика согласился.

Роман Юнеман намерен подать апелляцию в Мосгорсуд. «Мы будем подавать апелляции вплоть до ЕСПЧ или Конституционного суда,— заявил “Ъ” экс-кандидат.— Хочется не только восстановить справедливость, но и позаботиться о будущем. Впереди еще много выборов, и нам всем придется сталкиваться с электронным голосованием. Я считаю своим долгом дойти до конца, чтобы наша позиция был зафиксирована, а не осталась в виде устных возмущений».

Елена Рожкова