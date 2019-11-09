Российская «Википедия» не видит конкуренции со стороны Большой российской энциклопедии

Российская версия «Википедии» не опасается конкуренции со стороны онлайн-проекта издательства «Большая российская энциклопедия» (БРЭ), заявил исполнительный директор некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ» (управляет российской версией «Википедии») Станислав Козловский «Интерфаксу». Он отметил, что будет рад, если проект удастся.

«Сейчас Википедия растёт темпами, сопоставимыми с объемом всей Большой российской энциклопедии за год. Дай бог, чтобы у них что-нибудь получилось, мы будем только рады, если появится больше таких источников»,— сказал господин Козловский. Он отметил, что БРЭ составлялась 21 год, а на ее создание, по словам господина Козловского, уже потратили несколько миллиардов рублей. «То, что получилось — это по количеству статей в несколько раз меньше, чем “Википедия”, по объему одной статьи — в 2–3–4 раза меньше, чем статья в “Википедии”. А многие тексты там устарели на 15 лет»,— сказал господин Козловский.

Комментируя критику в отношении «Википедии» из-за недостоверности содержащихся в ней сведений исполнительный директор заявил: «При всем уважении, есть история, когда Большая российская энциклопедия заимствовала тексты из Википедии, потом эти тексты с сайта Большой российской энциклопедии были убраны». Он подчеркнул, что точность информации в «Википедии» «повышается ежесекундно».

Ранее президент России Владимир Путин предложил заменить «Википедию» новой Большой российской энциклопедией (БРЭ). В самой «Википедии» заявление президента восприняли с тревогой.

Напомним, национальный аналог «Википедии», предложенный Дмитрием Медведевым еще в 2016 году, планируется создать в 2020–2023 годах. На его разработку выделят 1,7 млрд руб. Портал будет создан на основе 35-томной БРЭ и рассчитан на 15 млн пользователей в сутки.

О том, зачем понадобилось создание русской «Википедии» и что из этого может получиться,— в материале “Ъ FM” «Освоят и забудут».