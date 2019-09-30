«Прототип прожекта не надо искать за рубежом»

Российский аналог «Википедии» обойдется почти в 2 млрд руб. Предполагается, что на создание проекта «Большая российская энциклопедия» уйдет три года. В отличие от «Википедии», там нельзя будет самостоятельно редактировать статьи. Для этого нужно будет присылать изменения администрации и ждать одобрения специалистов. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался над тем, зачем понадобилось создание «русской “Википедии”» и что из этого может получиться.

Рунет опять взволнован. Власти планируют выделить до 2022 года почти 2 млрд руб. на создание национального аналога «Википедии». На фоне активности проснувшегося от летней спячки Роскомнадзора многие посчитали, что истинной целю такого энциклопедического импортозамещения может стать блокировка доступа к всемирной базе знаний. Я так сразу представил себе, как после просмотра очередного фильма по привычке захожу на «Википедию», а вместо нее получаю отечественный эрзац с краткой справкой в духе Российского исторического общества. Так себе перспектива, конечно. Даже зампреду думского комитета по науке и образованию стало не по себе. Борис Чернышев всерьез обеспокоился и заявил, что создание подобных проектов на бюджетные средства нецелесообразно. Понять Бориса Александровича несложно — ему всего 28 лет, и жизнь до «Википедии» он помнит весьма приблизительно.

Однако давайте и мы не будем погружаться в очередную теорию заговора. После небольшого исследования вопроса мне стало абсолютно ясно, что никаких зловещих планов у правительства нет. В смысле, если родина прикажет, то «Википедию», конечно, запретят, но 2 млрд руб. выделяются совсем не для этого. Вот и представитель получателя субсидии в лице ответственного редактора Большой российской энциклопедии со мной согласен. Он так и сказал, что общего у его проекта с «Вики» только слово энциклопедия, а все остальное отличается как небо и земля. Там свободное сообщество редакторов со всего мира. А здесь утвержденный коллектив авторов. И, вообще, сравнивать запланированный, цитирую, «научно-образовательный, интерактивный, энциклопедический портал следует с “Британникой” и “Брокгаузом”», мол, у англичан и немцев есть, вот и нам надо. Хотя и это утверждение, конечно, неправда: упомянутые аналоги управляются частными компаниями и никаких миллиардов от своих государств не получали. Собственно, даже непонятно, от какой страны их получать. «Британника», например, принадлежит американской компании, основанной в Шотландии, а владеет ею Джеки Сафра, бразильский миллиардер из сирийско-швейцарско-еврейской семьи.

Настоящий прототип запланированного прожекта вовсе не надо искать за рубежом, это наше отечественное ноу-хау, называется оно «Спутник» — тоже портал с поисковиком, браузером, мобильными приложениями и жирными госинвестициями. Презентовали его на питерском форуме в 2014. Обанкротили в прошлом году. Вот и с финансированной энциклопедией так будет — освоят и забудут. И, честно говоря, по сравнению с угрозой блокировки «Википедии», такая перспектива нравится мне куда больше.