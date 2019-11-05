В «Википедии» с тревогой восприняли заявления Путина о замене энциклопедии

Заявление президента РФ Владимира Путина о замене «Википедии» на Большую российскую энциклопедию (БРЭ) было воспринято в организации с тревогой, заявил «Газете.ру» исполнительный директор Wikimedia Foundation (управляет «Википедией») Станислав Козловский.

«Не очень понятно, что значит — заменить "Википедию". Заблокировать? Этот нюанс не прояснен. В принципе? Мы только за то, чтобы источников становилось больше. Если же это подразумевает уничтожение всего остального, то не очень понятно. Вряд ли Путин имел в виду последнее. Я надеюсь»,— сказал господин Козловский.

Он также обратил внимание, что «Википедия» в несколько раз превышает размеры Большой российской энциклопедии. «Объем БРЭ, которая писалась с 1996 года и была закончена в 2017 году, составляет 80 тыс. статей. В "Википедии" на русском языке написано примерно 1,6 млн статей. То есть разница в 20 раз. А надо еще учитывать размер материалов. Так, большинство статей БРЭ включают в себя один-два абзаца. За каждый год русскоязычный раздел "Википедии" пополняется большим количеством текстов, чем в БРЭ было написано за 21 год»,— сказал господин Козловский.

С предложением заменить «Википедию» новой Большой российской энциклопедией в электронном формате президент РФ выступил 5 ноября. По его мнению, новая российская энциклопедия будет содержать более достоверные сведения.

О том, зачем понадобилось создание русской «Википедии» и что из этого может получиться,— в материале “Ъ FM” «Освоят и забудут».